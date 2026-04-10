Videóüzenetben jelezte Orbán Viktor, hogy az ellenzék káoszra készül

Szerző: Gondola

2026. április 10. 09:14

„Tüntetést és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna az Önök voksait. Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését" - figyelmeztette a társadalmat Orbán Viktor.

„Vasárnap választunk, nemcsak kormányt, hanem sorsot a hazának” – indította péntek reggeli videóüzenetét a magyar kormányfő.

Felidézte, hogy tizenhat év alatt a romokból építették újjá ezt az országot.

Mint sorolta: hazaküldték az IMF-et, és az elmúlt évek alatt egymillió új munkahelyet teremtettek. Emellett bevezették a rezsicsökkentést, a 13 . és 14. havi nyugdíjat, és elérték, hogy a bérek is négyszeresére emelkedjenek. Továbbá megvédték a magyar családokat az elszálló üzemanyagáraktól is.

Az ország védelmében kerítést is építettek, és megálljt parancsoltak az illegális migrációnak, és képesek voltak, – ha kellett Brüsszel ellenében is - nemet mondani a háborúra – tette hozzá Orbán Viktor.

„Ezek mind a mi közösen elért eredményeink” – emelte ki.

A magyar miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy

most „az a veszély fenyeget, hogy mindezt, amit együtt felépítettünk, most elveszíthetjük.

A világban dúló háborúk mellett energia és pénzügyi háborúk kopogtatnak Magyarország kapuján. Ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat” – fogalmazott a kormányfő.

Azzal folytatta, hogy idehozták a külföldi titkosszolgálatokat, és „koholt vádakkal”

már most választási csalást kiáltanak.

„Tüntetést és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna az Önök voksait. Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését. Ez nem a széthúzás, a harag, és nem a gyűlölködés ideje”. Ezután leszögezte, hogy „Magyarországnak most egységre és biztonságra van szüksége, ezért nemzeti egységet hirdetünk, és

az előttünk álló európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni”.

Arra kérte a nézőket, mondják el ismerőseiknek, mi a választás valódi tétje: a változtatás veszély, a Fidesz a biztos választás!

Kérem, szavazatukkal támogassák a Fidesz-KDNP-t. Isten óvja Magyarországot! Hajrá, magyarok!” – zárta videóüzenetét a magyar kormányfő.