Amerikai háborús agytröszt: elindult, de máris akadozik a 2026-os nagy orosz offenzíva

Szerző: Gondola

2026. március 24. 07:37

Már az egyoldalúan ukránbarát washingtoni Hadtudományi Intézet (ISW) szerint is elindult a 2026-os tavaszi-nyári orosz offenzíva. Szerintük persze kudarcra van ítélve, az orosz hadsereg a végkimerülés szélén jár.

A washingtoni székhelyű Hadtudományi Intézet (ISW) is elismerte, hogy az orosz hadsereg nagyszabású tavaszi offenzívát indított Kelet-Ukrajnában, jelentősen fokozva a harcok intenzitását a front több szakaszán. A támadások során páncélozott járműveket, tankokat és drónokat is bevetnek, miközben az összecsapások száma napi szinten is rendkívül magasra emelkedett.

Az ukrán hadvezetés szerint a tél elmúltával Oroszország kihasználja a kedvezőbb időjárási és hadműveleti feltételeket, és egyre nagyobb nyomást gyakorol az ukrán állásokra.

Volodimir Zelenszkij aggodalmát fejezte ki a helyzet súlyosbodása miatt, külön kiemelve, hogy a nemzetközi figyelmet részben eltereli a közel-keleti konfliktus, ami hátráltatja a háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítéseket. Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin számára kedvező az iráni helyzet eszkalációja, mivel az növeli Oroszország bevételeit, így több forrás juthat a háború finanszírozására.

Az ukrán katonai vezetők beszámolói alapján az orosz hadsereg jelentős veszteségeket szenved az offenzíva során, napi szinten akár több mint ezer katonát is elveszíthet. Ennek ellenére folyamatosan erősítik csapataikat, tüzérségüket és drónképességeiket, ami arra utal, hogy további támadásokra készülnek.

A harcok egyik fő gócpontja a donyecki térség, különösen Liman környéke, ahol az orosz erők nagy létszámú támadásokat indítottak, több tucat tankkal és több száz katonával. Az ukrán jelentések szerint ezeket a rohamokat egyelőre sikerült visszaverni. Az intézet elemzői úgy látják, hogy az orosz hadsereg taktikát váltott: a korábbi kisebb egységek helyett ismét nagyobb, összehangolt támadásokat hajt végre, és a következő időszakban további kulcsfontosságú városok ellen is fokozhatja a hadműveleteket.