Szerző: Gondola

2026. április 8. 14:24

Mihálffy Béla, a Homokhátság és Szeged kereszténydemokrata országgyűlési képviselője (KDNP) a Facebook-oldalára napi rendszerességgel feltöltött videóiban mondja el a véleményét a kampányról és az aktuális közéleti kérdésekről.

Tegnap élesen bírálta a Tisza Párt politikáját, amely a rezsicsökkentés megszüntetéséhez, az édesanyák adókedvezményének elvételéhez, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj eltörléséhez vezetne. Úgy fogalmaz, hogy ezek a lépések súlyosan érintenék a magyar családokat és nyugdíjasokat, ezért szerinte csak a jelenlegi, nemzeti kormány képes megvédeni az emberek anyagi biztonságát és az ország békéjét a külső – ma elsősorban Brüsszelhez és Kijevhez kötődő – nyomással szemben. Üzenetében hangsúlyosan jelenik meg az a gondolat, hogy a választás tétje Magyarország jövője, és szerinte a Fidesz jelenti a biztos választást.

A mai videójában a helyi közéleti konfliktusokra is kitér. Elítéli azokat a támadásokat, amelyek a homokháti térség polgármestereit érték, külön kiemelve Nógrádi Zoltánt. Ezeket nemtelen és elfogadhatatlan megnyilvánulásoknak nevezi, és hangsúlyozza, hogy a politikai viták nem fajulhatnak személyeskedő vagy fenyegető jellegű támadásokig. Beszámol arról is, hogy a Tisza Párt részéről újabb fenyegetés érkezett a térség vezetői felé, amely szerinte tovább erősíti a feszültséget.

Mihálffy Béla kiemeli, hogy a Homokhátság az elmúlt években a nyugalom, az együttműködés és a közösségi összetartozás térsége volt, és ezt az állapotot meg kell őrizni. Üzenete szerint a politikai különbségek ellenére a helyi közösségek békéje és biztonsága elsődleges, ezért elutasít minden gyűlöletkeltő vagy megfélemlítő megnyilvánulást, és a térség egységének megőrzésére szólít fel.

A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a nemzetközi, globális jelentőségű eseményeket sem hagyja figyelmen kívül. JD Vance amerikai alelnök tegnapi budapesti látogatásáról például elmondta, hogy szerinte is magyar modell, a rezsicsökkentés és a védett árak jelentik a megoldást Európa energiaválságára, nem pedig az értelmetlen szankciók.