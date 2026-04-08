Cegléd és környéke: „a mi Földink” a kampány legintenzívebb napjaiban is felelős, értékelvű és tisztességes politizálásra buzdít

Szerző: Gondola

2026. április 8. 06:35

A KDNP-s Földi László szerint a választás nem harc: tisztesség, felelősség és korrekt kampány kell, mert a közös jövőt csak együttműködéssel lehet építeni.

„ a mi Földink ” ) a Földi László, Cegléd és környéke négyszeres KDNP-s országgyűlési képviselője (a mi Földink) a Facebook-oldalán közzétett videójában a közelgő választások kapcsán a politikai kultúra, a tisztesség és a felelősségteljes magatartás fontosságát hangsúlyozza.

A kereszténydemokrata politikus alapvető gondolata, hogy a választásokat nem szabad háborúként vagy ellenséges küzdelemként felfogni. Véleménye szerint a politika nem a konfliktusról, hanem a közös jövő alakításáról szól, amely minden szereplő közös felelőssége. Ennek megfelelően a kampányidőszakban is meg kell őrizni az alapvető emberi és erkölcsi normákat, mint a tisztesség, a korrektség és a kölcsönös tisztelet.

Hangsúlyozza, hogy az ország építése nem gyűlöletkeltéssel, hanem munkával, becsülettel és megfontolt döntésekkel valósulhat meg. Saját politikai hitvallásaként a békés építkezést és a higgadt, felelős döntéshozatalt nevezi meg, amely szerinte hosszú távon biztosíthatja a közösen elért eredmények megőrzését.

Emellett konkrétabban is kitér a kampány etikájára. Kiemeli, hogy számára a tisztességes kampány alapelv, és eddig is a jogszabályok betartásával politizált, amit a jövőben is folytatni kíván. Úgy véli, a választók bizalma csak tiszta eszközökkel, őszinte kommunikációval és korrekt magatartással építhető ki.

Felszólítja politikai ellenfeleit és jelölttársait is, hogy tartsák be a törvényeket, ne éljenek félrevezető vagy hamis állításokkal, és ne lépjék át a jó erkölcs határait. Szerinte a választópolgárok joggal várják el az egyenes beszédet és az igazságot a politikusoktól.

Földi László üzenete a felelős döntéshozatalra, az értékek védelmére és a tisztességes politikai versenyre épül, amelyben a hangsúly nem a megosztáson, hanem az együttműködésen és a bizalom megőrzésén van. Ő egy igazi kereszténydemokrata politikus.