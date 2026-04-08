Az "ítéletnap" egyelőre elmaradt, Donald Trump tűzszünetet jelentett be Iránnal

Szerző: Gondola

2026. április 8. 09:05

Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal, közvetlenül azelőtt, hogy lejárt volna a Teheránnak adott ultimátum, és egy súlyos katonai csapás lehetősége is napirenden volt.

A megállapodás értelmében az Egyesült Államok felfüggeszti a légicsapásokat, míg Irán vállalja, hogy megnyitja és biztosítja a globális energiaszállítás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros hajóforgalmát. Trump szerint ez a lépés nemcsak a feszültség azonnali csökkentését szolgálja, hanem reális esélyt teremt egy hosszabb távú békemegállapodás kidolgozására is, különösen azután, hogy az iráni fél egy tízpontos javaslatcsomagot juttatott el Washingtonhoz.

A döntést intenzív diplomáciai egyeztetések előzték meg. Trump egyeztetett Pakisztán vezetőivel, valamint telefonon beszélt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is. A háttérben az a stratégiai megfontolás állhatott, hogy az Egyesült Államok már elérte katonai céljait – ezt a Fehér Ház is hangsúlyozta –, így a katonai nyomásgyakorlást diplomáciai irányba lehet terelni.

A hivatalos kommunikáció szerint a hadműveletek sikere erős tárgyalási pozíciót biztosított Washington számára, amely most a békés rendezést próbálja előmozdítani. A bejelentés azonnali és látványos hatást gyakorolt a világgazdaságra, különösen az energiapiacokra. Az olajárak meredeken estek: a Brent hordónkénti ára ismét 100 dollár alá csökkent, míg a WTI több mint 16 százalékos zuhanást mutatott.

Ennek oka, hogy a befektetők gyorsan újraértékelték a kockázatokat, és csökkent a félelem attól, hogy a Hormuzi-szoros tartós lezárása miatt globális ellátási sokk alakul ki. Ez az útvonal ugyanis a világ olaj- és gázszállításának mintegy ötödét bonyolítja, így bármilyen fennakadás azonnali árrobbanást idézhet elő.

Ugyanakkor a szakértők figyelmeztetnek, hogy a helyzet továbbra is rendkívül törékeny. A mostani áresés inkább a „bizonytalansági felár” csökkenését tükrözi, miközben az alapvető geopolitikai kockázatok nem szűntek meg. A térségben több konfliktusgóc is fennáll, és egy esetleges kudarc a tárgyalásokban gyors eszkalációhoz vezethet. Külön aggodalomra ad okot, hogy más stratégiai tengeri útvonalak – például a Báb el-Mandeb-szoros – is veszélybe kerülhetnek, ami már nemcsak az energiapiacot, hanem a globális kereskedelmet is súlyosan érintené.

Izrael részéről Benjamin Netanjahu támogatásáról biztosította a tűzszüneti kezdeményezést, ugyanakkor jelezte, hogy az nem feltétlenül terjed ki minden regionális konfliktusra, különösen a Libanonhoz köthető feszültségekre.

Ez is mutatja, hogy a Közel-Kelet biztonsági helyzete továbbra is összetett és sokszereplős.

A háttérben az elmúlt hetek katonai eseményei is jelentős szerepet játszanak: az Egyesült Államok korábban komoly csapást mért iráni célpontokra, ami fokozta a feszültséget, ugyanakkor tárgyalási nyomást is gyakorolt Teheránra. Trump többször is kemény hangvételű nyilatkozatokat tett, jelezve, hogy szükség esetén gyors és pusztító katonai fellépésre is képes lenne. Ehhez képest a mostani tűzszünet inkább taktikai visszalépésnek tekinthető, amely időt ad a diplomáciának.

A megállapodás rövid távon így is mindenképp enyhíti a feszültséget és stabilizálja a piacokat, de hosszú távú hatása attól függ, hogy sikerül-e valódi, tartós megállapodást kötni Iránnal. A következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek: ha a tárgyalások sikeresek, az jelentős fordulatot hozhat a Közel-Keleten, ha viszont kudarcot vallanak, a konfliktus akár még súlyosabb formában térhet vissza.