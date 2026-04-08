Navracsics Tibor: a fejlesztések párttól függetlenek, a cél Veszprém és térsége felemelése
Szerző: Gondola
2026. április 8. 09:35
Navracsics Tibor, Veszprém és térsége KDNP-s országgyűlési képviselője szerint a fejlesztések párttól függetlenek, a cél a térség felemelése, például az egészségügyi infrastruktúra modernizálása.
Navracsics Tibor, Veszprém és környéke KDNP-s országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a választókerületi fejlesztések során számára nem a párthovatartozás a fontos, hanem a térség felemelése és az ott élők javának szolgálata. Kiemelte, hogy a politika ezen a szinten nem lehet pártérdekekre építve, hiszen a közösség jóléte mindenki számára prioritás.
A képviselő rámutatott, hogy az elmúlt négy év eredményei is azt bizonyítják, hogy a fejlesztések mind baloldali, mind jobboldali választópolgárokat egyaránt szolgálták: több mint 60 milliárd forint támogatás érkezett a választókerületbe, amely hozzájárult az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlődéséhez.
Egy másik videóban kiemelte az Ajkai kórház korszerűsítését, amely a régió egyik legversenyképesebb egészségügyi intézménye. Az elmúlt időszakban közel 50 millió forint értékben adtak át új diagnosztikai műszereket, amelyek jelentősen könnyítik az orvosok munkáját és javítják a betegellátás színvonalát.
Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy az ilyen fejlesztések nem csupán pénzügyi támogatást jelentenek, hanem hosszú távú, fenntartható előrelépést biztosítanak a térség számára.