Navracsics Tibor: a fejlesztések párttól függetlenek, a cél Veszprém és térsége felemelése

Navracsics Tibor, Veszprém és környéke KDNP-s országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a választókerületi fejlesztések során számára nem a párthovatartozás a fontos, hanem a térség felemelése és az ott élők javának szolgálata. Kiemelte, hogy a politika ezen a szinten nem lehet pártérdekekre építve, hiszen a közösség jóléte mindenki számára prioritás.

A képviselő rámutatott, hogy az elmúlt négy év eredményei is azt bizonyítják, hogy a fejlesztések mind baloldali, mind jobboldali választópolgárokat egyaránt szolgálták: több mint 60 milliárd forint támogatás érkezett a választókerületbe, amely hozzájárult az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlődéséhez.

Egy másik videóban kiemelte az Ajkai kórház korszerűsítését, amely a régió egyik legversenyképesebb egészségügyi intézménye. Az elmúlt időszakban közel 50 millió forint értékben adtak át új diagnosztikai műszereket, amelyek jelentősen könnyítik az orvosok munkáját és javítják a betegellátás színvonalát.

Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy az ilyen fejlesztések nem csupán pénzügyi támogatást jelentenek, hanem hosszú távú, fenntartható előrelépést biztosítanak a térség számára.