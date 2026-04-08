Kocsis Máté: Kijev nagy erőkkel van jelen a magyar választási kampányban, miközben súlyos energiaválság fenyeget

Szerző: Gondola

2026. április 8. 08:34

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az M1 48 perc című műsorában hangsúlyozta, hogy Kijev nagyon aktívan van jelen a magyar választási kampányban, és ez már hónapokkal korábban nyilvánvaló volt, de sokan nem figyeltek rá.

Kiemelte, hogy a vasárnapi parlamenti választás nem csupán pártokról szól, hanem a magyar jövő és sors kérdése: a választóknak azt kell eldönteniük, hogy a Tiszával egy ukránbarát háborús politikát követnek-e, vagy a jelenlegi jobboldali kormányt támogatják, amely nemzeti szuverenitást és a családok biztonságát képviseli.

Kocsis felhívta a figyelmet arra, hogy a választás három európai városban is jelentős: Kijevben, ahol az ukránok uniós tagságra és támogatásra törekednek, Brüsszelben, ahol Magyarország partnerként van jelen az Unióban, és Berlinben, ahol problémát jelent, hogy Magyarország nem csatlakozott a közös hitelfelvételhez. Az amerikai alelnök, J. D. Vance látogatását Kocsis a magyar békepárti politika elismerésének nevezte, hangsúlyozva, hogy az USA világosan követendő példaként mutatta Magyarország energiapolitikáját és politikai álláspontját.

A műsor második felében Hortay Olivét, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. szakértője az orosz energiahordozókról való leválás következményeit elemezte. Kifejtette, hogy a Török Áramlat a magyar gázellátás legfontosabb csatornája, és az orosz gáz elmaradása súlyos energiaválságot okozhat, akár nagyobb mértékűt, mint az 1970-es években.

Az áram- és gázszámlák három-ötvenszeresére emelkedhetnek, az üzemanyagárak további havi 50 ezer forint többletköltséget jelentenek, és az inflációs nyomás is jelentős – a Századvég számításai szerint akár 9,6–9,7 százalék lehet, ami a háztartásoknak további havi 70 ezer forint pluszkiadást jelentene.

A szakértő hozzátette, hogy a Tisza Párt kiszivárgott energiapolitikai terve – amely leválna az orosz energiahordozókról – a középosztály fokozatos „elolvadásához” vezetne, az elkölthető jövedelmet mintegy 25 százalékkal csökkentené, és a kiszolgáltatott háztartások száma drámaian nőne. Az amerikai alelnök nyilatkozatát úgy értelmezte, hogy az európai vállalatok versenyképessége és a magyar árleszorító energiapolitika értékét is elismerte.