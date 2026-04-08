Molnár Judit: az utolsó héten még nagyon rá kell húzni!

Szerző: Molnár Judit

2026. április 8. 13:38

A baloldali médiából árad a sok tiszás hazugság, rágalom, manipuáció, képmutatás és gyűlöletkeltés. Vasárnapig még ki kell bírnunk, sőt válaszolni is rájuk.

Nagyon rá kell húzni! Olyan sok mindent adott vissza ez a kormány – élén a fantasztikus tehetségű és munkabírású, hihetetlen kombinatív készséggel megáldott miniszterelnökkel – ennek az országnak, hogy a nemzeti oldalnak kutya kötelessége az utolsó napokban is éberen figyelni, sőt kommentálni a túloldal irigységét, féltékenységét és tehetségtelenségét. E tulajdonságokat féktelen valóságtorzítás, egyes fiatalok félrevezetése, sok idősebb állampolgár érthetetlen gyűlölködése kíséri. Ezeket szembe kell állítanunk a patrióta oldal béke és biztonság utáni vágyával – különösen most a gazdasági ellehetetlenítés (kőolajblokád) és egy szabotázsakció előkészítése (robbanószerkezet a Török Áramlat gázvezetéknél Szerbiában) idején –, az értékek megőrzése iránti kiállásával és a további építkezés szándékával.

Említsünk meg tehát néhány fontos különbséget a két oldal szereplői között, hátha segítenek a szavazófülkében, mert igen sok minden kiderült az elmúlt hetekben.

Bár az ellenségeskedés már évek óta tart, Magyar Péter megjelenése óta a felhergelt szektatagok elviselhetetlenek, és halállal fenyegetnek.

Sajnos egyes ellenzéki – többnyire már csak volt – politikusok, valamint jelenlegi elemzők és újságírók vezető szerepet játszanak a hergelésben. Sorra kerülnek elő a volt közéleti, idős emberek, mint Kuncze vagy Lengyel László. Utóbbit tényleg le kellene már állítani, mert akkora marhaságot mondott, hogy azt hittük, nem jól hallunk: „a kormány annyira ragaszkodik a hatalomhoz, hogy akár a választásokat is elhalaszthatja azzal, hogy lehet 50 iskolában bombariadót elrendeltetni”. Édes Istenem...

Nem csak az utcán folyik a zavarkeltés, hanem a médiafelületeken is. Mesterházy Attila és Szanyi Tibor volt szocialista képviselők például a köztévében ugyanúgy viselkedtek, mint ahogy Horn Gábor volt SZDSZ-es politikus szokott mindenütt, a réges régi mantráikkal (egészség- és oktatásügy, fizetésemelés stb.) Ők is ugyanezekkel álltak elő (úgy látszik, tényleg nincs más azon a bizonyos lemezen), és minden alkalommal bizonyítják vitakultúrájuk hiányát, mert nem engedik szóhoz jutni vitapartnerüket. Mesterházy furcsa kijelentést tett: „a legnagyobb baj, hogy mi (ti. ők a tévéműsorban) nem ezekkel a témákkal foglalkozunk, hanem a háborúval”. Érvelése nem logikus, hiszen a legnagyobb baj épp a háború, minden más téma ennek a függvénye. Mintha a kampány végére elmaradozna a gondolkodás, és lassan már csak a butaság és a durvaság marad, mert például Magyar Péter Szijjártó külügyminiszternek életfogytiglani börtönt helyezett kilátásba hazaárulásért (!).

Állítsuk csak szembe ezekkel Orbán Viktort! Hálás, nyugodt, nem durva, nem hazudik, nem lekezelő, energiáit hasznos dolgokra használja, rettentő sokat dolgozik, ígéreteit teljesítette, bátor, mert nyilvánosan kimondta, hogy a „szegény” Ukrajna pénzt küld Nyugatra. Más ezt nem merte.

Amikor az ellenzék azt hajtogatja, hogy senki sem akar háborút, a miniszterelnök így gondolja: ő sem akar, de „az a fontos, ki tud nemet mondani a háborúra és kívül tartani a háborúból Magyarországot”. Úgy vélem, körútjának ez a legfontosabb kijelentése. A szavazófülkében gondoljanak erre a mondatra!

És felejtsék el az utolsó napok két legarcátlanabb kijelentését. Dobrev: „a DK az egyetlen párt, amely a kisemberek problémáival foglalkozik”. Átéltük azokat az éveket! Ugyancsak április 1-én hallottam a Kossuth Rádióban a másik kiszólást, szintén kampányszövegként, éspedig a Magyar nevű ficsúrtól: „Magyarország Európa legszegényebb és legkorruptabb országa”. Sajnos ez nem április tréfa volt, hanem a szörnyű vádaskodás, amit fanatizált követői sajnos el is hisznek neki (noha többnyire ők sem élnek rosszul!).

Bár már előző nap is erre ébredtem: Rangos Katalin a Spirit FM-en a kémügy kapcsán imígyen szóla: „én nagyon bízom abban, hogy Panyi Szabolcs a legjobb oknyomozó újságírók egyike marad”. Miért, eddig az volt? Társa ezt teszi hozzá: „Orbán üvöltözik az országjárásán. Mindig ilyen volt”. Pedig látjuk, hogy a kormányfő a tiszás zavargókat így csitítja: ”jó, hogy itt vannak, hallhatnak is valamit, amit eddig nem”. Baka F. viszont a szokásos gyűlölettől eltorzult arccal Magyar Péter stílusát így jellemzi a Kommentben: „ő a Fideszből jön, ott tanulta”. Ellenzéki társa pedig rátesz egy lapáttal: „a verőlegény-stílust a Fidesz vezette be”. Na, és Márki-Zay, aki Raskó Györgyön kívül talán a legaljasabb módon nézte le eddig is a magyarokat, ismét jártatja a száját: a kormánypárti szavazókat nem csupán ostobáknak, hanem már degeneráltaknak és hazaárulóknak (sic!) is nevezi. Ő olyan, mint a Bourbonok, akik semmit sem tanultak és semmit sem felejtettek. Borzalmas ez az egész panoptikum!

Jó, hogy hamarosan vége lesz ennek az őrületnek, mert a mostani nagyböjt és ez a húsvét politikai szempontból rémálom volt. Még húsvét hétfőn is azzal kezdődik a nap, hogy ez a „Messiás” cinikusan így szólítja fel a népet a közelgő választásra: „szavazzanak egy emberséges és működő országra”, a jelenlegi kormányt pedig uszító operettkormánynak nevezi. Tényleg csak hápogva vesszük a levegőt ekkora arcátlanságra! Bár az se lesz piskóta, ami vasárnap után következik…