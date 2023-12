Folytatódó Trianon: román szélsőségesek dühöngése Sepsiszentgyörgyön

2023. december 1. 18:08

Sepsiszentgyörgyön nincs szükség "provokátorokra, szélsőséges vonulókra, rendbontókra, akiknek nyilvánvaló céljuk a helyi közösség békéjének megzavarása" - írta pénteken közösségi oldalán Antal Árpád polgármester a városban felvonuló román nacionalista szervezetekre utalva.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa arra reagált, hogy pénteken a román nemzeti ünnep alkalmából a székelyföldi városba hirdetett felvonulást és ünnepséget az úzvölgyi katonatemetőben törvénytelen kereszteket állító Nemzet Útja (Calea Neamului) és Ortodox Testvériség (Fratia Ortodoxa) román nacionalista szervezet, melyekhez az Új Jobboldal (Noua Dreapta) is csatlakozott.



"Sepsiszentgyörgyön békében élnek románok és magyarok, békében ünnepli a közösség március 15-ét és december elsejét" - írta Antal Árpád a magyar és román nemzeti ünnepre utalva. Hozzátette, hogy a különböző nemzetiségű lakosok közösen állnak ki a közös ügyekért is, mint például a város betiltott zászlaja.



"Szinte kivétel nélkül kívülállók azok, akik megpróbálnak egymás ellen hangolni bennünket, máshonnan érkeznek, nem ismernek sem minket, sem Sepsiszentgyörgy szellemiségét, lelkületét. Rájuk ma sincs szükségünk" - fogalmazott.



A háromszéki megyeszékhely polgármestere arra is felhívta a figyelmet, hogy a román nemzeti ünnep alkalmából az 1918. december elsején Gyulafehérvárról készült fényképfelvétel burkolja be a város főterén álló SEPSI óriásbetűket, és ezek mellé a Gyulafehérvári Nyilatkozat román és magyar nyelvű szövegét is kihelyezték.



"Számontartjuk a több mint száz éve megfogalmazott ígéreteket és vállalásokat, és minden jogszerű eszközzel emlékeztetjük a román államot azok betartására" - írta a politikus a nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó részére utalva. A békés együttélés záloga a kölcsönös tisztelet és megbecsülés, "ezt a helyi közösség tagjai tudják és gyakorolják is, őket köszöntjük ezzel a gesztussal" - összegzett Antal Árpád.



A román nacionalista szervezetek pénteki sepsiszentgyörgyi rendezvényét pár nappal korábban a kisebbségi jogvédelemmel foglalkozó Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat is provokációnak minősítette.



A szervezők közösségi oldalain közzétett videófelvételek szerint a román ünneplők kora délután buszokkal érkeztek Románia különböző régióiból Kovászna megye székhelyére. Piros-sárga-kék zászlókat lobogtatva vonultak a város főterére, a hangszórókból a román himnusz és hazafias dalok szóltak.



Itt megkoszorúzták a Románia első egyesítőjének tartott Mihály vajda (Mihai Viteazul) szobrát, majd ünnepi műsor következett, végezetül pedig közösen eljárták a román egységet jelképező körtáncot (hora).



A Nemzet Útjának vezetője, Mihai Tarnoveanu rövid beszédében kijelentette: addig fognak felvonulni a székelyföldi városban, míg Antal Árpád polgármester ki nem jelenti, hogy elfogadja a román alkotmány első cikkelyét és ellenzi az etnikai alapú területi autonómiát, illetve vissza nem tűzi a városháza tornyára a román zászlót.



Pénteken a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) mintegy hatezer tagja és szimpatizánsa is felvonult Gyulafehérváron, ahova a párt által bérelt különvonattal és buszokkal érkeztek. George Simion pártelnök vezetésével részt vettek az "egyesülés menetén", és a Moldovával való egyesülést szorgalmazó jelszavakat skandáltak.



December elsején az 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés évfordulóját ünneplik Romániában, ezen kiáltványt fogadtak el Erdély és a Román Királyság egyesüléséről. A románok által "Nagy Egyesülésként" emlegetett nap 1990 óta Románia nemzeti ünnepe.



