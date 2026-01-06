Időjárás: délkeleten éjfélig akár 15 centiméternyi hó hullhat

Szerző: Gondola

2026. január 6. 14:35

Kedd éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további 5–15 centiméter hó hullhat. A HungaroMet Zrt. emiatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya és Bács-Kiskun vármegyére, ahol 24 óra alatt akár 20 centiméternél is több friss hó eshet. Az ország nagy részén – Vas és Győr-Moson-Sopron kivételével – elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben.

A csapadék reggel keleten átmenetileg megszűnik, majd délnyugat felől újabb havazás érkezik. A hőmérséklet többnyire fagypont alatt marad, így a hó tartósan megmarad, az utak lefagyhatnak. A déli országrészben szerda reggelig akár 20–30 centiméteres hótakaró is kialakulhat.

A megerősödő északnyugati, majd északi szél több helyen hófúvást okozhat. Ónos csapadék napközben nem várható, de estétől a keleti határvidéken időszakosan előfordulhat ónos eső is.