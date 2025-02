Bajban a WHO

2025. február 3. 13:33

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője azt kéri a világ vezetőitől, hogy gyakoroljanak nyomást Washingtonra Trump döntésének visszavonása érdekében, miután az Egyesült Államok bejelentette kilépését az ENSZ egészségügyi ügynökségéből. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója egy múlt heti, zárt ajtók mögött tartott diplomatatalálkozón hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok így kritikus információktól esik el a globális járványkitörésekről. A német Bjorn Kummel USA távozásával kapcsolatban figyelmeztetett: „Ég a tető, és a tüzet a lehető leghamarabb el kell oltanunk.” A 2024–2025-ös időszak alatt az Egyesült Államok messze a WHO legnagyobb pénzügyi támogatója, 988 millió dollárt biztosítva, ami a szervezet 6,9 milliárd dolláros költségvetésének körülbelül 14%-át teszi ki. Az ülésen bemutatott költségvetési dokumentum szerint a WHO egészségügyi vészhelyzeti programja „erősen függ” az amerikai forrásoktól. A WHO európai irodájának „készenléti funkciói” több mint 80%-ban az Egyesült Államok által biztosított 154 millió dollártól függenek – írja az AP News.

A dokumentumban az is szerepel, hogy az Egyesült Államok támogatása „sok nagyszabású WHO-vészhelyzeti művelet gerincét adja”, és akár 40%-át fedezi azok költségeinek. Az amerikai pénzek nélkül veszélybe kerülhetnek a Közel-Keleten, Ukrajnában és Szudánban végzett beavatkozások, továbbá több száz millió dollárnyi forrás eshet ki a gyermekbénulás felszámolására és a HIV elleni küzdelemre szánt programokból. Az Egyesült Államok a WHO tuberkulózis elleni munkájának 95%-át finanszírozza Európában, valamint több mint 60%-át Afrikában, a Csendes-óceáni térségben és a genfi központban. Egy külön zárt ülésen George Kyriacou, a WHO pénzügyi igazgatója elmondta, hogy ha a szervezet a továbbra is a jelenlegi ütemben költ majd, „2026 első felére egyik hónapról a másikra tengődő helyzetbe kerülhet”. Hozzátette azonban, hogy „ez nem fenntartható”, és a kiadások módosítására lesz szükség. Az Egyesült Államok még nem fizette ki a WHO-nak 2024-re vonatkozó hozzájárulását, ami pénzügyi hiányt okozott az ügynökség számára.

Múlt héten az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) tisztviselőinek utasítást adtak, hogy azonnal szüntessék meg az együttműködést a WHO-val. A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus a költségvetési ülésen kijelentette, hogy a szervezet továbbra is biztosít bizonyos adatokat az amerikai tudósok számára, bár nem világos, hogy pontosan milyen információkat. „Továbbra is ellátjuk őket információkkal, mert szükségük van rá” – mondta Tedros, és arra kérte a tagállamokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot az amerikai tisztviselőkkel. „Nagyra értékelnénk, ha továbbra is nyomást gyakorolnátok rájuk, és próbálnátok meggyőzni őket a döntésük felülvizsgálatáról.”

A WHO jelenleg több súlyos járvány kitörésének megfékezésén dolgozik, köztük a Marburg-vírus Tanzániában, az ebola Ugandában és az mpox Kongóban történő terjedésének megállításán. Tedros visszautasította Trump három fő indokát a WHO elhagyására vonatkozóan, amelyeket az elnök január 20-án – első hivatali napján – aláírt rendeletében sorolt fel. A dokumentumban Trump azt állította, hogy a WHO rosszul kezelte a Kínából kiinduló COVID-19 világjárványt, nem hajtott végre szükséges reformokat, és az Egyesült Államok tagsága „tisztességtelenül súlyos pénzügyi terhekkel jár”.

MTI