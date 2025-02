A keleti tájakon is helyenként megvastagszik a fátyolfelhőzet

2025. február 9. 07:50

Továbbra is főként a nyugati országrészben fordulhatnak elő vastagabb felhőzettel borított tájak, máshol viszont fátyolfelhős idő lesz a jellemző.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: Az ország nagyobb részén legfeljebb csak vékony fátyolfelhőzet lesz az égen, de a Dunántúlon és a középső területeken időszakosan vastagabb is lehet a felhőtakaró. Estétől a Dunántúl nagy részén már borult lesz az ég, és a keleti tájakon is helyenként megvastagszik a fátyolfelhőzet. Csapadék nem várható. A délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénk lesz, de a Bakonyban és a Fertő térségében erős széllökések is lehetnek. A hőmérséklet kora délután 3 és 9, késő este -3 és +4 fok között alakul.

met.hu