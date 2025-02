Sulyok Tamás: Az iskola a közösségi életre való nevelés terepe is

2025. február 10. 13:14

A tudásátadás mellett az iskola a közösségi életre nevelésnek is aktuális és természetes terepe – hangoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfőn Ózdon, az Újváros Téri Általános Iskola új közösségi terének átadásán. Kijelentette, az ember életének legsűrűbb, egyben legmeghatározóbb időszaka a tanulással töltött éveké. Ekkor szerzi meg alapvető tudását, ekkor ismeri fel és kezdi fejleszteni készségeit, valamint közösségi életét is, és a közösséghez tartozás képességét is ekkor alapozza meg – fűzte hozzá. Sulyok Tamás szerint e felsorolás minden eleme egyformán fontos és ugyanannyira meghatározó az ember jövője szempontjából. A másokhoz való kapcsolódásra azért is kell figyelni, mert az emberi együttműködés és fejlődés is a közösségekben realizálódik – emelte ki az államfő.

A diákokhoz szólva azt mondta, a közösség, amelyben életük jelenlegi szakaszában vannak, tovább fog kitartani, mint amennyit még az iskolapadban töltenek. Az a baráti társaság vagy közösség, amit most építenek, egész életükön át elkísérheti őket – tette hozzá. Sulyok Tamás hangsúlyozta, a tanulók az iskolában nemcsak a saját jövőjüket alapozzák meg, hanem a közösségükét is. Szerinte aki elhanyagolja az iskolai társasági életet, az később is nehezebben lesz része a közösségeknek.

A diákokat arra bátorította, használják ki az iskolai éveket, hozzanak létre együtt jó és erős közösségeket, baráti társaságokat, amelyekben osztozhatnak az örömökben és segíthetik is egymást. Úgy fogalmazott, „együtt mindig többre megyünk, együtt mindig magasabbra törhetünk”. Elmondta, remélhetőleg ebben segítséget nyújt majd az iskola régi aulájából átalakított új közösségi tér is, amelynek léte csak akkor nyer értelmet, ha azt a teret a diákok be is töltik. A köztársasági elnök szerint az iskola dolgozói élő közösséget táplálnak, és nemcsak a tudás megszerzésében segítik a diákokat, hanem a bennük rejlő tehetség és lehetőségek kiaknázásában, felszínre hozásában is. Galkóné Szabó Mária, az iskola igazgatója arról beszélt, hogy a közösségi tér nemcsak egy helyiség, hanem lehetőség arra, hogy a diákok és tanárok együtt tanuljanak, alkossanak és közösségként fejlődjenek. Hozzátette, bízik benne, hogy a tér inspiráló és élményekkel teli helyszín lesz mindenki számára. Bárdosné Éliás Anett, az iskolát támogató Újtéri Diákokért Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott, az ózdi általános iskola otthonosabbá vált a közösségi tér kialakításával. Ígéretet tett arra, hogy ezentúl még nagyobb tisztelettel és erővel szolgálják majd a gyermekek érdekeit.

Az ózdi Újváros Téri Általános Iskola új közösségi terének kialakítása Sulyok Tamás köztársasági elnök 2,5 millió forintos közcélú felajánlásának felhasználásával valósult meg.

MTI