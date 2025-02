Hollandia megtiltotta három muszlim hitszónok belépését az országba

2025. február 20. 16:27

Elfogadhatatlan, hogy muszlim előadók visszaéljenek a szabadságunkkal a gyűlölet terjesztése érdekében, jelentette ki a menekültügyi miniszter. Marjolein Faber menekültügyi és David van Weel igazságügyi miniszter nyilatkozatában nem nevezte meg az érintett prédikátorokat, azonban a holland lapok értesülései szerint a kitiltott személyek a brit Mohammed Hijab és Ali Hammuda, valamint az új-zélandi Abu Bakr Zoud, akiket az évente megrendezésre kerülő Ramadan Expo iszlám valláshoz kapcsolódó kulturális rendezvényre hívtak meg, amelyre márciusban kerül sor az Utrechtben – írta az MTI.

Faber a közösségi médiában kijelentette, „elfogadhatatlan, hogy muszlim előadók visszaéljenek a szabadságunkkal a gyűlölet terjesztése érdekében”. Van Weel szerint „a gyűlöletkeltés és az erőszak támogatása nem fér bele a holland kultúrába”. A belépési tilalom a JA21 és a Szabaddemokrata Néppárt (VVD) jobboldali pártok indítványa nyomán történt, miután a prédikátorok állítólagosan nőkkel, homoszexuálisokkal és kiskorúakkal kapcsolatos sértő kijelentéseket tettek. Az egyik előadó például azt is tagadta, hogy a Hamász terrortámadásokat követett volna el Izrael ellen. Az intézkedést az ellenzéki GroenLinks-PvdA zöld és baloldali pártszövetség, a multikulturalizmus előmozdítását célzó Denk és az Állatvédő Párt (PvdD) ellenezte.

A holland Telegraaf napilap két hete számolt be olyan vádakról, amelyek szerint Ali Hammuda az Izrael elleni támadásokat „koholmánynak” nevezte egy YouTube-videóban, míg Mohammed Hijab azt állította, hogy egy 13-14 év körüli, érett testű lány és egy felnőtt férfi közötti nemi kapcsolat nem lehet káros. Abu Bakr Zoud prédikátor pedig 2022-ben azt a kijelentést tette, hogy a LMBT-közösség jelképét, a szivárványszínű zászlót a végbélrákkal kapcsolatos figyelmeztetéssel kellene ellátni hogy az emberek tudják, mire számítsanak. Az iszlám kultúra előmozdítását célzó hollandiai Dawah szervezet, amely a Ramadan Expót szervezi, közleményében visszautasította a Telegraaf vádjait.

A szervezők szerint előadóikat azért hívják meg, mert pozitív, építő és inspiráló előadásokat tartanak, értik a célközönséget, és értékes meglátásokat osztanak meg, emellett pedig elismert és tiszteletben álló személyek. A nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy ahogy korábban is, az eseményt megelőzően most is negatív visszhang övezi a rendezvényt. Állításuk szerint sajtóorgánumok a prédikátorok több száz vagy akár ezerórányi online anyagát átnézik, míg találnak egy olyan idézetet, amely negatívan értelmezhető. Hollandia 2015 óta 25 szélsőséges prédikátort tiltott ki az országból.

hirado.hu