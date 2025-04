Ők játsszák majd a Beatles tagjait az első sorozatdarálós mozis élményben

2025. április 1. 12:05

Az Oscar-díjas Sam Mendes bejelentette készülő négy Beatles-filmje szereposztását - számolt be róla hétfőn a Variety.com

A La Vegas-i Cinema Con szórakoztatóipari vásáron tartózkodó brit filmrendező felidézte: évek óta készül arra, hogy a Beatles együttes minden tagjáról filmet forgasson.

"A Beatles megváltoztatta a zenéről alkotott képemet" - hangsúlyozta Mendes.

Tervei szerint mind a négy film 2028 áprilisában kerül a mozikba, de arról még nem döntöttek, hogy egyszerre kezdik-e őket forgalmazni.

A bejelentés szerint Paul Mescal kapta Paul McCartney szerepét, John Lennont Harris Dickinson játssza, Ringo Starrt Barry Keoghan, és Joseph Quinn alakítja majd George Harrisont.

A rendező elmondta, hogy nem akart minisorozatot készíteni, de a Beatles története túl nagy volt ahhoz, hogy egyetlen filmbe beleférjen. Így arra gondolt, hogy "a történelem legnagyobb együttesének" történetét mind a négy tagjának szemszögéből elmeséli, ami "lehetőséget nyújt arra, hogy jobban megértsük őket" - magyarázta.

A Sony Pictures-nél készülő négy film forgatása egy évig tart majd. A produkciókhoz sikerült megszerezni a Beatles kibővített zenei jogait, mások mellett például a Strawberry Fields, a Let It Be, és az I Am the Walrus című számokra is.

Mendes azt ígérte, hogy a többrészes életrajzi film, amelynek hivatalos címe The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, az "első sorozatdarálós mozis élmény lesz".

A hatvanéves Mendes, aki 25 éve az Amerikai szépség című filmjéért kapott Oscar-díjat, több James Bond-filmet is rendezett Daniel Craig főszereplésével, köztük a Skyfall című produkciót.

MTI