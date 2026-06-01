Dagad a független sajtó pénztárcája - Ki pénzelte a 444.hu-t?

Szerző: Ellenpont, Magyar Nemzet, Gondola

2026. június 1. 06:02

Közel kétmilliárd forintból gazdálkodott a 444-et és a Lakmuszt kiadó Magyar Jeti Zrt: a cég 2025. évi beszámolójából kiderült, hogy 1,8 milliárd forint volt a cég teljes bevétele, ami közel 400 millióval több, mint egy évvel korábban – hívta fel a figyelmet az Ellenpont, hozzátéve, az összes bevételből 1,3 milliárd forint árbevételként és 430 millió egyéb bevételként szerepel.

A cég pénzügyi beszámolójából kiderül, hogy 361 millió forint külföldi támogatást, pályázati forrást kapott a Magyar Jeti, miközben mindössze 67 millió forintot tüntettek fel olvasói támogatásként. A kiegészítő mellékletéből azt is látni, hogy kik voltak azok a támogatók, akik ezt a közel 400 milliós támogatást összeadták: Network of European Foundations, Free Press for Eastern Europe (lakmusz.hu és qubit.hu); Ökotárs; The International Fact-Checking Network at Poynter; Internews; Zinc Network Ltd; Thomson Foundation; European Education and Culture Executive Agency több projekt; Google LLC; Calouste Gulbenkian Foundation; és a Heinrich-Böll-Stiftung A portál megjegyezte, a fenti szervezetek többsége a radikális baloldali Soros-hálózathoz tartozik.

A pénzügyi beszámoló kiegészítő mellékletéből az is kiderül, hogy

az 1,6 milliárdos kiadásból több mint 1,105 milliárd forint személyi ráfordítás volt, ami azt jelenti, hogy az összeget fizetésekre és járulékokra költötték.

A kiadásaik is 300 millió forinttal haladják meg az egy évvel korábbit. A részletes adatokból az is látszik, hogy a járulékok nélküli bérköltség 1 078 829 000 forintra rúg, amiből az következik, hogy mivel a cégnél jelenleg 74 fő van alkalmazásban, az átlagfizetés bruttó 1 214 897 forintot tesz ki.