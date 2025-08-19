A 24. Partiumi Magyar Napok fesztivál Szatmárnémetiben

Megkezdődött a 24. Partiumi Magyar Napok (PMN) Szatmárnémetiben, az augusztus 24-ig tartó kulturális és szórakoztató fesztivál koncertekkel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel, bábelőadásokkal, néptáncbemutatókkal és sok más kulturális eseménnyel várja az érdeklődőket.
A hétfő esti, a Szatmárnémeti Északi Színházban tartott megnyitót megelőzően Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a közmédiának elmondta, az, hogy a Partiumban ez az esemény hagyománnyá vált, segít az identitás megőrzésében.
Különösen fontos, hogy a magyar kormány támogassa a határon túli magyarokat és törekvéseiket, illetve ezeket az identitásőrző fesztiválokat - fogalmazott a helyettes államtitkár, kiemelve, lényeges, hogy aki magyarnak született, akár a Partiumban, akár Erdélyben, vagy a határ másik oldalán, meg tudja őrizni identitását.
A megnyitón Magyar Lóránd, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti képviselője, az egyik szervező, az Identitás Alapítvány elnöke a megnyitón emlékeztetett, huszonnégy évvel ezelőtt Bódi Attila (Szatmárnémetiben született magyar író) és csapata fontosnak tartotta, hogy Szatmárnak és a szatmári magyarságnak legyen saját rendezvénye, amely a civilek és a vállalkozók összefogásával létre is jött, ezt az örökséget pedig igyekeznek évről évre továbbvinni.
A helyi vállalkozók tisztában vannak azzal, hogy az üzleti élet mellett szükség van a kultúrára, a szórakozásra, a kikapcsolódásra, hagyományaink és értékeink megőrzésére - fogalmazott a képviselő.
Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy az Erdélybe jutatott kormányzati támogatásokat évek óta egyre jelentősebb összegekkel tudja kiegészíteni a Miniszterelnökség.
Idén több mint 300 millió forintot tudtunk az erdélyi civilek számára biztosítani, ebben egy nagyobb összeg jut például a partiumi magyar lapok támogatására - fogalmazott a helyettes államtitkár.
A beszédeket követően hivatalosan is elkezdődött a programsorozat a szatmári nagyvárosban; első előadásként Szente Vajk Aranylakodalom - megint egy legénybúcsú című darabját láthatták az érdeklődők a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színrevitelében.
Az RMDSZ és Identitás Alapítvány által szervezett PMN programsorozatában a magyar zenei élet előadói lépnek fel, mellettük koncertek, színházi előadások, filmvetítések, főzőversenyek, bábelőadások, néptáncbemutatók és sok más kulturális esemény színesíti a rendezvényt - olvasható a fesztivál hivatalos honlapján.
Az események a már megszokott helyszíneken zajlanak: a Kossuth-kertben, a Tűzoltótorony parkjában, a Szépművészeti Múzeumban és az Északi Színházban. A látogatók egész héten találkozhatnak színes kulturális és közösségi programokkal, a családokat bábszínház és kézművesfoglalkozások várják, a sportkedvelők focikupán és szabadtéri játékokon vehetnek részt, a könyvbarátok könyvvásáron böngészhetnek, a filmrajongók vetítéseken kapcsolódhatnak ki, esténként pedig koncertek és táncos produkciók gondoskodnak a hangulatról. A teljes program elérhető a PMN hivatalos weboldalán a https://partiuminapok.ro oldalon érhető el.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az intézet Közép-Kelet-Európa új kutatóközpontjaként a béke és biztonság, a transzformatív technológiák, valamint a jövőt formáló társadalmi és gazdasági folyamatok nemzetközi kutatására specializálódik - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kedden az MTI-vel.
-
Kövér László kifejtette, a parlament három fő funkciója a törvényhozás, a kormány ellenőrzése és maga a nyilvánosság. Mint mondta, először a parlament ellenőrzési funkciója számolódott föl, mert annyira eldurvultak a viszonyok a kormánypártok és az ellenzékiek között, hogy bármilyen egyetértés ki volt zárva.
-
"Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen látványos vagy jelentős kísérletet hajtottam végre az űrállomáson, a velem odafönt dolgozó kollégáim elismerően mondogatták egymást között, hogy nézd, a magyarok mit hoztak ide!" - mondta Kapu Tibor.