A 24. Partiumi Magyar Napok fesztivál Szatmárnémetiben

2025. augusztus 19. 10:04

Megkezdődött a 24. Partiumi Magyar Napok (PMN) Szatmárnémetiben, az augusztus 24-ig tartó kulturális és szórakoztató fesztivál koncertekkel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel, bábelőadásokkal, néptáncbemutatókkal és sok más kulturális eseménnyel várja az érdeklődőket.

A hétfő esti, a Szatmárnémeti Északi Színházban tartott megnyitót megelőzően Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a közmédiának elmondta, az, hogy a Partiumban ez az esemény hagyománnyá vált, segít az identitás megőrzésében.

Különösen fontos, hogy a magyar kormány támogassa a határon túli magyarokat és törekvéseiket, illetve ezeket az identitásőrző fesztiválokat - fogalmazott a helyettes államtitkár, kiemelve, lényeges, hogy aki magyarnak született, akár a Partiumban, akár Erdélyben, vagy a határ másik oldalán, meg tudja őrizni identitását.

A megnyitón Magyar Lóránd, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti képviselője, az egyik szervező, az Identitás Alapítvány elnöke a megnyitón emlékeztetett, huszonnégy évvel ezelőtt Bódi Attila (Szatmárnémetiben született magyar író) és csapata fontosnak tartotta, hogy Szatmárnak és a szatmári magyarságnak legyen saját rendezvénye, amely a civilek és a vállalkozók összefogásával létre is jött, ezt az örökséget pedig igyekeznek évről évre továbbvinni.

A helyi vállalkozók tisztában vannak azzal, hogy az üzleti élet mellett szükség van a kultúrára, a szórakozásra, a kikapcsolódásra, hagyományaink és értékeink megőrzésére - fogalmazott a képviselő.

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy az Erdélybe jutatott kormányzati támogatásokat évek óta egyre jelentősebb összegekkel tudja kiegészíteni a Miniszterelnökség.

Idén több mint 300 millió forintot tudtunk az erdélyi civilek számára biztosítani, ebben egy nagyobb összeg jut például a partiumi magyar lapok támogatására - fogalmazott a helyettes államtitkár.

A beszédeket követően hivatalosan is elkezdődött a programsorozat a szatmári nagyvárosban; első előadásként Szente Vajk Aranylakodalom - megint egy legénybúcsú című darabját láthatták az érdeklődők a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színrevitelében.

Az RMDSZ és Identitás Alapítvány által szervezett PMN programsorozatában a magyar zenei élet előadói lépnek fel, mellettük koncertek, színházi előadások, filmvetítések, főzőversenyek, bábelőadások, néptáncbemutatók és sok más kulturális esemény színesíti a rendezvényt - olvasható a fesztivál hivatalos honlapján.

Az események a már megszokott helyszíneken zajlanak: a Kossuth-kertben, a Tűzoltótorony parkjában, a Szépművészeti Múzeumban és az Északi Színházban. A látogatók egész héten találkozhatnak színes kulturális és közösségi programokkal, a családokat bábszínház és kézművesfoglalkozások várják, a sportkedvelők focikupán és szabadtéri játékokon vehetnek részt, a könyvbarátok könyvvásáron böngészhetnek, a filmrajongók vetítéseken kapcsolódhatnak ki, esténként pedig koncertek és táncos produkciók gondoskodnak a hangulatról. A teljes program elérhető a PMN hivatalos weboldalán a https://partiuminapok.ro oldalon érhető el.

mti