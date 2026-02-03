Orbán Viktor: áprilisban mondjunk nemet a tiszás uszításra és az ukrán háborúval kapcsolatos brüsszeli elképzelésekre!

Szerző: Gondola

2026. február 3. 11:35

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy ha a Tisza Párt győz a választásokon, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak. A miniszterelnök szerint a Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján olyan döntések születtek, amelyek megszüntetnék a tagállamok vétójogát és az Európai Uniót katonai szövetséggé alakítanák.

E tervekkel szemben a magyar kormány áll ki a nemzeti érdekek mellett, ezért a brüsszeli elitnek a Tisza Párt győzelme kedvezne.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a Tisza mögött nagy nyomás és feladat áll, és a kampány során nem riadnak vissza semmilyen eszköztől: bűnözőket küldenek Fidesz-fórumokra, fizetett provokátorokat alkalmaznak, és akár erőszakot is alkalmazhatnak azok ellen, akik beszámolnak a Tisza párti akciókról.

A miniszterelnök felhívta a választókat, hogy áprilisban álljanak ellen ezeknek a hatásoknak, mondjanak nemet a tiszás uszításra és az ukrán háborúval kapcsolatos brüsszeli elképzelésekre. Hangsúlyozta, hogy Magyarország a béke szigete, és cél, hogy ezt a státuszt megőrizzék.