Ónos eső miatt másodfokú riasztás több járásban!

Szerző: Gondola

2026. február 3. 10:35

Ónos eső miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki a HungaroMet Zrt. több magyar megyére: kedd reggel Tolna és Baranya egyes járásaira, majd kora délelőtt Bács-Kiskun déli részére, később Csongrád-Csanád egyes területeire is. A Baranyára korábban kiadott riasztást később visszavonták.

A meteorológusok szerint a riasztással érintett területeken a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert.

Az előrejelzés szerint a vegyes csapadékzóna éjfélig fokozatosan északkelet felé helyeződik, és síkvidéken 6–11 cm hó, kisebb területeken akár 11 cm feletti, hegyvidéken 15 cm körüli vagy afeletti hóréteget is okozhat. A csapadék fokozatosan ónos esőbe, fagyott esőbe, majd esőbe válthat, kiemelten a középső országrészben, különösen Bács-Kiskun nyugati részén, de esetenként Pest és Fejér egyes területein is előfordulhat. Az Északi-középhegységben kedd estétől szerda reggelig helyenként ónos eső várható.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívta a figyelmet, hogy a riasztással érintett területeken csak létszükséglet esetén szabad útnak indulni, legyen szó gyalogosokról vagy járművekről. Aki mégis útra kel, tájékozódjon az érvényben lévő riasztásokról és az aktuális útviszonyokról, valamint csak téli körülményekre felkészített gépkocsival, lassan és körültekintően vezessen.

Az ónos eső miatt ágak és vezetékek szakadhatnak le, ezért az autósok ne parkoljanak ezek alá, a gyalogosok pedig fokozott óvatossággal közlekedjenek. Ha kidőlt fát, elszakadt elektromos vezetéket vagy bajba jutott személyt látnak, hívják a 112-es segélyhívót.