Bajnokok Ligája - Madrid kapta a 2027-es döntőt

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) csütörtökön Madridnak adta a Bajnokok Ligája 2027-es döntőjének rendezési jogát.
A végrehajtó bizottság tiranai ülésén az Atlético Madrid otthonául szolgáló Metropolitano Stadiont jelölték ki, emellett döntés született a női BL 2027-es fináléjának helyszínéről is, annak Varsó lesz a házigazdája, míg a Szuperkupáért Salzburgban küzd majd meg egymással a BL- és az Európa-liga-győztes. Ugyanakkor a testület nem határozott abban az ügyben, hogy olasz és spanyol élvonalbeli mérkőzéseket rendezhetnek-e külföldön.
A 2027-es BL-döntőt eredetileg a milánói San Siróban rendezték volna, de az UEFA tavaly szeptemberben elvette a lehetőséget az olaszoktól, mert semmilyen konkrétumot nem lehetett megtudni a legendás, de már elavultnak számító létesítmény tervezett felújításáról.
Azerbajdzsán és Spanyolország jelentkezett Milánó helyére, az UEFA végül a spanyol főváros 2019-es finálénak is otthont stadionját választotta.
Jövőre május 30-án a Puskás Aréna látja vendégül az európai klubfutball legfontosabb mérkőzésének résztvevőit. A nőknél az oslói Ullevaal Stadion lesz a mostani BL-idény döntőjének házigazdája.
"A testület megvitatta a spanyol és az olasz szövetség kérelmét, hogy az UEFA engedélyezze egy-egy bajnoki mérkőzés lebonyolítását az országon, sőt, Európán kívül. Ez egy fontos és egyre növekvő kérdés, de a végső döntés meghozatala előtt minden érdekelt fél véleményét kikéri az UEFA, mert európai irányító testületként az ő felelőssége, hogy minden tényezőt figyelembe vegyen"
- olvasható a döntés elhalasztásának indoklása arra utalva, hogy Európa-szerte több szurkolói csoport tiltakozott a bajnoki összecsapások külföldi megrendezése ellen.
Az olasz szövetség júliusban engedélyezte, hogy az AC Milan az ausztráliai Perth-ben játsszon a Comóval, míg a spanyol szövetség szintén zöld lámpát adott annak, hogy a Villarreal decemberben az egyesült államokbeli Miamiban fogadja a Barcelonát.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
A merénylőt egy barát és családtagok segítségével azonosították, majd fogták el, miután csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda nyilvánosságra hozott egy fotót a feltételezett támadóról, aki a támadást megelőzően és azt követően is ruhát váltott.
-
Egy ukrán apa nem vehetett részt a háború elől az Egyesült Államokba menekült, és ott meggyilkolt lánya temetésén, miután az ukrán hatóságok a hadiállapot miatt megtiltották számára az ország elhagyását. A tragédia újra ráirányította a figyelmet arra, mennyire kegyetlen következményekkel jár a háborús jogrend a hétköznapi családok életében.
-
Albánia történelmet írt: a közbeszerzések felügyeletét egy mesterséges intelligencia kapta meg. Az új „miniszter” neve Diella, ami albánul „napot” jelent - és valóban, a kormány reményei szerint fényt hoz a közélet legsötétebb zugaiba.