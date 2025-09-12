Az USA eltörölte a Belavia fehérorosz légitársaság elleni szankciókat

Az Egyesült Államok eltörölte a Belavia fehérorosz légitársaság elleni szankciókat - jelentette be John Coale, az amerikai elnök megbízottja, akit csütörtökön Minszkben fogadott Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök.
"Szeretném hivatalosan bejelenteni itt, hogy eltöröltük a Belavia elleni szankciókat" - mondta a BelTA fehérorosz hírügynökség beszámolója szerint az amerikai tisztségviselő. Hozzátette, hogy a büntetőintézkedés eltörlését Donald Trump elnök indítványozta, és azonnali határozatot sürgetett a felelős tárcáktól.
"A határozatot már minden érintett minisztérium és hivatal jóváhagyta, a külügy-, a pénzügy- és a kereskedelmi minisztérium, továbbá a többi érintett szervezet. A döntés megszületett"
- hangsúlyozta Coale.
Az Egyesült Államok 2023. augusztus 9-én helyezte szankció hatálya alá a Belaviát több más fehérorosz vállalattal és állampolgárral együtt - emlékeztetett az Interfax orosz hírügynökség.
Az Európai Unió 2021 decemberében sújtotta büntetőintézkedéssel a légitársaságot azzal az indoklással, hogy hozzájárult az EU és Fehéroroszország határán kialakult migrációs válsághoz.
2021 májusának vége óta a Belavia repülőgépeinek tilos átrepülniük az unió országai fölött, miután a Ryanair Athénból Vilniusba tartó járatát, amelyen egy fehérorosz ellenzéki politikus utazott, leszállásra kényszerítették Minszkben.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
A merénylőt egy barát és családtagok segítségével azonosították, majd fogták el, miután csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda nyilvánosságra hozott egy fotót a feltételezett támadóról, aki a támadást megelőzően és azt követően is ruhát váltott.
Egy ukrán apa nem vehetett részt a háború elől az Egyesült Államokba menekült, és ott meggyilkolt lánya temetésén, miután az ukrán hatóságok a hadiállapot miatt megtiltották számára az ország elhagyását. A tragédia újra ráirányította a figyelmet arra, mennyire kegyetlen következményekkel jár a háborús jogrend a hétköznapi családok életében.
Albánia történelmet írt: a közbeszerzések felügyeletét egy mesterséges intelligencia kapta meg. Az új „miniszter” neve Diella, ami albánul „napot” jelent - és valóban, a kormány reményei szerint fényt hoz a közélet legsötétebb zugaiba.