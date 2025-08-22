A magyar kkv-k kétharmada tervez fizetésemelést a következő 12 hónapban

2025. augusztus 22. 10:05

A kis- és középvállalkozások (kkv) 65 százaléka a következő 12 hónapban fizetésemelést tervez, a várható béremelés mértéke átlagosan 7 százalék - közölte a K&H kkv bizalmi index 2025 második negyedéves kutatása alapján a K&H csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a megkérdezett cégvezetők mintegy egyharmada gondolja úgy, hogy a munkabérek változatlanok maradnak és csak a válaszadók egy százaléka jelezte, hogy a fizetések csökkeni fognak a következő 12 hónapban.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy hat százalékponttal nőtt a béren kívüli juttatások alkalmazásának népszerűsége a magyar kkv-k körében, ezáltal a kis- és középvállalkozások 46 százaléka egészíti ki ilyen módon alkalmazottai fizetését. A leggyakoribb juttatások közé tartozik a bónusz, illetve a tizenharmadik havi fizetés, valamint a SZÉP kártya és a munkába járás támogatása.

Bónuszt minden ötödik cég ad a munkavállalóknak, míg a SZÉP kártyát a cégek 15 százaléka alkalmazza. A munkába járás támogatásánál a kutatás különbséget tesz a törvényileg előírt és a saját döntésből adott támogatás között, előbbit a cégek 14 százaléka biztosítja, utóbbit 8 százalék.

A közlemény idézte Oraveczné Németh Ildikót, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetőjét, aki elmondta a következő hónapokban érdemes a kkv vezetőknek felülvizsgálni bérezési politikájukat.

Ezt azzal indokolta, hogy 2026-tól életbe lép az Európai Unió bértranszparenciára vonatkozó előírása, így mindenki meg fogja tudni, hogy egy-egy adott pozícióban milyen bérsávok érhetők el. A munkáltatóknak versenyképességük megtartása érdekében fontos, hogy felmérjék a saját pozíciójukat a munkaerőpiacon és ahhoz mérten rendezzék a béreket házon belül.

A 2004 óta folyamatosan készített negyedéves K&H kkv bizalmi index összeállítása jelenleg 400 magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóinak megkérdezésével történik.

mti