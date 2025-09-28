A washingtoni magyar cserkészet fél évszázada

A washingtoni magyar cserkészet fennállásának fél évszázadára emlékeztek helyi és az Egyesült Államok távolabbi részeiből érkezett cserkészvezetők részvételével az amerikai főváros magyar nagykövetségén.

A 4. számú Bátori József Cserkészcsapat jubileumi rendezvényén megjelentek a csapat korábbi parancsnokai, és ott voltak az első tagok, akik 1975-ben gyermekként csatlakoztak a mozgalomhoz.

A helyi idő szerint szombaton este tartott eseményen Dömötörffy Éva csapatparancsnok elmondta, hogy a közösségnek 66 aktív tagja van, és köszönetet mondott a szülők, a korábbi csapattagok segítségéért, valamint felidézte, hogy a washingtoni cserkészet néhány szülő kezdeményezésére az egyik család házában kezdte meg működését, mostanra saját cserkészházzal rendelkeznek, valamint táborhellyel a közeli Nyugat-Virginiában.

Dömötörffy Éva a diaszpórában működő cserkészszervezetek előtt álló kihívások között említette az asszimilációt, a családi élet változásait és a modern világ elvárásait, ugyanakkor lehetőségként emelte ki a közösségépítést, amelynek révén a fiatalok "felelősségteljes, gondolkodó, egymással összekapcsolódó emberekké válhatnak, gyökereikhez hűen, de a jövőre felkészülten".

Oriold Alpár, Kaliforniából érkezett magyar cserkészvezető arra emlékeztetett, hogy a washingtoni magyar cserkészszövetség Bátori József halálának évében, 1975-ben vette fel a piarista tanár, a második világháború előtti magyar cserkészség egyik alapítójának nevét.

Az ünnepségnek Magyarország nagykövetsége adott helyet, Takács Szabolcs nagykövet köszöntőjében többi között azt a gondolatot emelte ki, hogy a szülők felelőssége, milyen gyermekeket hagynak a világra, és ebben a folyamatban a cserkészet által átadott értékek is komoly szerepet töltenek be.

A diplomata rámutatott a magyar külképviselet és a cserkészszervezetek közötti szoros együttműködésre.

Rámutatott, hogy "Magyarország szuverenitásának lényege a magyar emberek jóléte, biztonsága, gyarapodása, éljenek bárhol a világon", valamint emlékeztetett az Alaptörvénybe foglalt kötelezettségvállalásra, miszerint "Magyarország felelősséget visel minden magyarért".

