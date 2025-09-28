Labdarúgó NB I - A Fradi gyerekes labdaeladásait nem tudta megbüntetni az ETO

2025. szeptember 28. 21:03

Noha két góllal győzött az FTC Győrben, az Üllői útiak által mutatott játék nemzetközi mezőnyben elégtelen lesz. A saját térfélen, sőt saját tizenhatosnál odaajándékozott labdákat a komolyabb ellenfelek azonnal megbüntetik. Az ETO ezúttal képtelen volt élni a kapott lehetőségekkel.

A címvédő Ferencváros 2-0-ra nyert az ETO FC Győr otthonában a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának vasárnap esti rangadóján, egyben zárómérkőzésén.

A hazaiak ezzel elvesztették veretlenségüket, eddigi hat meccsükön három-három győzelem és döntetlen volt a mérlegük.

A vezetőedzője, Robbie Keane 40. találkozóján diadalmaskodó FTC a negyedikről a második helyre lépett előre a tabellán.

Fizz Liga (NB I), 8. forduló:

ETO FC-Ferencvárosi TC 0-2 (0-1)

Győr, ETO Stadion, 8280 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Levi (18.), Varga B. (64.)

sárga lap: Gavric (58.), Vingler (88.), illetve Ötvös (29.), Tóth A. (60.)

ETO FC GYŐR:

Petrás - Vladoiu (Stefulj, 69.), Abrahamsson, Csinger, Vitális - Anton (Vingler, 87.), Bánáti (Bíró, 69.)- Schön, Tóth R. (Gavric, a szünetben), Bumba (Njie, 87.) - Benbuali

FERENCVÁROS:

Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. - Cadu, Levi (Zachariassen, 69.), Kanichowsky (O'Dowda, 84.), Ötvös (Tóth A., a szünetben), Nagy B. - Pesic (Varga B., 58.), Gruber (Joseph, 58.)

Mindkét zöld-fehér csapat lendületesen kezdett, többet volt a labda a vendégeknél, de a hazaiak is támadtak.

Az első negyedórában egyetlen lövés sem találta el a kaput, az első azonban, amely igen, mindjárt gólt ért. Az FTC svéd támadója, Jonathan Levi középről, 23 méterről végezhetett el egy szabadrúgást, s ballal védhetetlenül a bal felső sarokba csavart.

A hátrányba került Győr tovább támadott, a fővárosiak pedig leginkább a kontrákra rendezkedtek be, de komoly helyzet nem alakult ki egyik oldalon sem. A vendégek jól védekeztek, ennek is volt köszönhető, hogy a házigazdák első kaput eltaláló lövésére egészen a 40. percig kellett várni, ekkor Vitális életerős próbálkozását Dibusz védte.

A szünet után is leginkább a Ferencváros térfelén folyt a játék, de továbbra is hiányzott az átütőerő a győriek támadásaiból.

Az 58. percben aztán beállt a vendégeknél Varga Barnabás és Joseph is, s ezzel újra felélénkült az FTC támadójátéka és mindössze hat perc elteltével Varga egy remek akció végén fejjel be is vette a kaput, megduplázva ezzel a címvédő előnyét.

A hazaiak változatlanul megpróbáltak támadni, de rendkívül pontatlanul játszottak és a hajrára kissé hitehagyottá is váltak. A Ferencváros magabiztosan őrizte vezetését és végül megérdemelten hozta el a három pontot Győrből.

MTI, Gondola