Soltész Miklós: 60 milliós kormányzati támogatással újult meg a bakonyszentiváni templom

2025. szeptember 28. 18:37

Közösségi összefogással több mint 80 millió forintból szépült meg a bakonyszentiváni katolikus templom, amelyhez a kormány 60 millió forintos támogatással járult hozzá - nyilatkozta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a közmédiának vasárnap, a Veszprém vármegyei faluban tartott hálaadó szentmise előtt.

Soltész Miklós jelezte: vasárnap a szintén Veszprém vármegyei Bakonyszűcsön már átadtak egy templomtető felújítást, amely 63 millió forintos kormányzati támogatással valósult meg.

Az államtitkár a felújítások kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a legkisebb települések is számítanak, hiszen a "lelkeket erősítik", a helyben maradást erősítik.

Ezek a beruházások azt is üzenik, hogy "nem rombolunk, hanem építünk", a templomokat Magyarországon nem adják át más felekezeteknek, nem zárják be azokat, és nem csinálnak szórakozóhelyeket belőlük, hanem megújítják, még ott is, ahol kevesen laknak - mondta.

Soltész Miklós az egyházak, az "egyházakban élők" és az egyházi vezetők tiszteletének fontosságáról is szólt, mert mint mondta, az elmúlt évezredben az egyházak rengeteget tettek a magyar közösség megmaradásáért. Nem "ócsárolni" és "fenyegetni" kell őket, mint ahogy teszik "egyes anarchisták", nekünk az a feladatunk, hogy békességet teremtsünk - fogalmazott.

Frum István, Bakonyszentiván független polgármestere a hálaadó szentmise előtt emlékeztetett: a beruházás eredetileg tetőcserének indult, de a közösség összefogásával kívülről szinte teljesen megújult a templom.

Mintegy 40 köbméter új gerendát építettek be, új tetőcserepeket kapott a templom, megújultak a torony ablakai, az ereszcsatornák, a festés, a lábazat, és villámhárítót is kiépítettek, valamint a hívek a környezetet is rendbe hozták - ismertette.

Kovács Zoltán, Bakonyszentiván díszpolgára, a térség korábbi fideszes országgyűlési képviselője is a falu közösségét méltatta, amely a beruházás mellé állt.

Udvardy György veszprémi érsek a templom megáldása előtt azt mondta: Isten hajléka az egyik legfontosabb hely egy közösség életében, és annak megújítása kifejezi Istenhez való ragaszkodásunkat is.

MTI