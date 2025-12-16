Szerző: Gondola

2025. december 16. 14:05

A Morus Vezetőképző Akadémia és a Slachta Margit Kollégium közös karácsonyi rendezvényén közel száz, közösségekért elkötelezett fiatal vett részt. Az ünnepség célja az volt, hogy inspiráló beszédekkel és közösségi programokkal erősítse a fiatal vezetők elhivatottságát és értékalapú gondolkodását.

Vasarnap.hu tudósítása szerint a rendezvényen felszólalt Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki kiemelte:

a Morus és a Slachta közössége értékek mentén, alulról szerveződve működik, és cáfolja a fiatalokat érintő negatív sztereotípiákat. Szerinte a résztvevők tudatos jövőképpel rendelkeznek, keresztény közegben kívánnak élni, és felelős, előremutató életutat választanak.

Tarnai Richárd, Pest vármegye főispánja a karácsonyi várakozás jelentőségéről beszélt, míg Endrédy Gábor, a Slachta Margit Kollégium igazgatója hangsúlyozta: az intézmény olyan támogató közeget nyújt, amelyben a fiatalok szakmailag, közösségileg és lelkileg is megerősödhetnek.

A két intézmény közös célja, hogy hitükben és tudásukban elmélyült, közösségteremtő fiatalokat neveljenek, akik aktívan képesek formálni Magyarország jövőjét.