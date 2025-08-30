Az MNB 55 millió forint bírságot szabott ki az OMR OIL LLC-re

2025. augusztus 30. 13:05

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 55 millió forint bírságot szabott ki az OMR OIL LLC-re felügyeleti engedély nélküli forrásgyűjtés, valamint 5,5 millió forint bírságot egy külföldi magánszemélyre a tevékenységben való érdemi közreműködés miatt; az érintettek állítólagos amerikai olajkutak létesítésére, működtetésére hivatkozva jogosulatlanul és üzletszerűen ígértek hozamot a hazai befektetőknek - közölte az MNB pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a jegybank piacfelügyeleti eljárást folytatott az amerikai székhelyű, tevékenységének népszerűsítésére korábban az olajkutam.com honlapot és közösségi médiafelületet is működtető OMR OIL LLC, valamint egy ahhoz kötődő magánszemély tevékenységének áttekintésére. Az MNB azt vizsgálta, hogy a társaság végez-e üzletszerűen jogosulatlan, az MNB engedélyéhez kötött forrásgyűjtési tevékenységet és a magánszemély érdemben közreműködik-e abban.

Megállapították, hogy az OMR OIL LLC – állítólagos amerikai olajkutak létesítésére és működtetéséhez való forrásbevonásra – több tucat magyar magánszeméllyel kötött megbízási szerződést. Az OMR OIL LLC részére a befektetők több százezer amerikai dollárt utaltak át. A társaság ennek fejében rendszeres hozam megfizetését vállalta a vele szerződő befektetőknek.

Az MNB vizsgálata feltárta, hogy az OMR OIL LLC tevékenységét üzletszerűen, rendszeres gazdasági tevékenységként, nyereség, illetve vagyonszerzési céllal, előre egyedileg meg nem határozott körben végezte. A közreműködő magánszemély pedig a társaság tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként aktív kezdeményező szerepet játszott annak tevékenységében.

Mindezek nyomán az MNB pénteki határozatában azonnali hatállyal megtiltotta az OMR OIL LLC-nek, hogy felügyeleti engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytasson. A társaságot emellett 55 millió forint, a tevékenységében érdemben közreműködő magánszemélyt pedig 5,5 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta.

A bírság összegének megállapításánál az OMR OIL LLC esetében súlyosító körülménynek számított, hogy a társaság jelentős összegű forrást gyűjtött össze jogosulatlanul és tevékenységét huzamosabb időn át végezte.

Felidézték, hogy az MNB korábban, már vizsgálata során befektetővédelmi okokból megtiltotta az OMR OIL LLC-nek és a magánszemélynek bármilyen jogosulatlan tevékenység folytatását. A társaságra vonatkozó figyelmeztetést tett közzé honlapján, illetve a beszerzett bizonyítékok alapján feljelentést is tett a Fővárosi Főügyészségen.

Közölték, a felügyelet mostani határozata nem érinti az ügyfél befektetőkkel szemben fennálló, a már átvett befektetésekkel összefüggő kötelezettségét.

Az MNB arra hívta fel a befektetni szándékozók figyelmét, hogy egy-egy szolgáltatás, termék igénybevétele előtt ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, regisztrációval és szerepel-e a jegybank piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában.

mti