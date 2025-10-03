Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye
2025. október 3. 06:08
Magyarország területére 2025. október 02-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 5301 fő lépett be.
A beléptetettek közül a rendőrség 25 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.
