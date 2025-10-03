Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye

A jobboldali nyilvánosságban régóta érezni az igényt arra, hogy az állam végre a törvény erejével sújtson le az uszítókra, a tudatos hazudozókra, a magyargyalázókra. Ezzel szemben a döntéshozók nyilván jól tudják, milyen politikai és jogi kockázatokkal jár a mártírgyártás. Most azonban mintha változni látszana e téren a kormányzati hozzáállás - írja Kovács Ferenc Erik, az MKDSZ szerzője, publicisztikájának bevezetőjében.