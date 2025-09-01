Bajba kerültek Greta Thunbergék

A Greta Thunberg nevével fémjelezett, a Gázai övezetbe tartó segélyflottilla kénytelen volt visszatérni a partra alig néhány órával az indulás után, és egyelőre nem tudni, hogy mikor hajózhatnak ki ismét. A Gázába tartó Global Sumud Flotilla első konvoja, amelyben több tucat hajóból és 44 országból érkező résztvevőkből áll, visszatért a barcelonai kikötőbe, ahonnan vasárnap futottak ki.
Az Euronews szerint a konvojt azért kellett visszafordítani, mert az éjszaka viharba kerültek és 56 kilométer/órás széllel kellett szembenézniük. Vasárnap körülbelül 20 hajó indult el Barcelonából, és több ezer palesztinbarát támogató gyűlt össze a város régi kikötőjében, hogy búcsút intsenek nekik. A következő napokban más hajók is csatlakoztak volna hozzájuk a Földközi-tengeri kikötőkből, többek között Tuniszból. A szervezők szerint a Spanyolországba való visszatérésről szóló döntést „a biztonság előtérbe helyezése” miatt hozták meg, mert a kedvezőtlen időjárási körülmények között néhány kisebb hajó veszélybe kerülhetett volna. A flottillát a Gázai övezet körüli izraeli tengeri blokád áttörésére tett legnagyobbnak nevezték a szervezők.
A spanyolországi esőzésekre és erős viharokra vonatkozó időjárási figyelmeztetések miatt egyelőre nem világos, hogy a tengeri konvoj mikor indulhat el újra Barcelonából. Az izraeli hadsereg valószínűleg megpróbálja megakadályozni, hogy a hajók elérjék Gázát, ahogy az a korábbi, júniusi kísérletnél is megtörtént.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Minden készen áll arra, hogy „még jobb tanévünk legyen”, mint amilyen az előző volt – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban hétfőn.
Mától hivatalosan elindult az Orbán Viktor által július elején bejelentett Otthon Start program, amely a kormány tájékoztatása szerint a rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás fiataloknak. A fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyújt az első lakásukat megvásárolni kívánók számára.
Soltész Miklós felidézte, a nagyvenyimi katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek - méltatta a közösséget.