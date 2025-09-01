Bajba kerültek Greta Thunbergék

2025. szeptember 1. 18:00

A Greta Thunberg nevével fémjelezett, a Gázai övezetbe tartó segélyflottilla kénytelen volt visszatérni a partra alig néhány órával az indulás után, és egyelőre nem tudni, hogy mikor hajózhatnak ki ismét. A Gázába tartó Global Sumud Flotilla első konvoja, amelyben több tucat hajóból és 44 országból érkező résztvevőkből áll, visszatért a barcelonai kikötőbe, ahonnan vasárnap futottak ki.

Az Euronews szerint a konvojt azért kellett visszafordítani, mert az éjszaka viharba kerültek és 56 kilométer/órás széllel kellett szembenézniük. Vasárnap körülbelül 20 hajó indult el Barcelonából, és több ezer palesztinbarát támogató gyűlt össze a város régi kikötőjében, hogy búcsút intsenek nekik. A következő napokban más hajók is csatlakoztak volna hozzájuk a Földközi-tengeri kikötőkből, többek között Tuniszból. A szervezők szerint a Spanyolországba való visszatérésről szóló döntést „a biztonság előtérbe helyezése” miatt hozták meg, mert a kedvezőtlen időjárási körülmények között néhány kisebb hajó veszélybe kerülhetett volna. A flottillát a Gázai övezet körüli izraeli tengeri blokád áttörésére tett legnagyobbnak nevezték a szervezők.

A spanyolországi esőzésekre és erős viharokra vonatkozó időjárási figyelmeztetések miatt egyelőre nem világos, hogy a tengeri konvoj mikor indulhat el újra Barcelonából. Az izraeli hadsereg valószínűleg megpróbálja megakadályozni, hogy a hajók elérjék Gázát, ahogy az a korábbi, júniusi kísérletnél is megtörtént.

