Borkóstolók, szüreti felvonulás és koncertek a Villányi Vörösbor ünneplésen

Borkóstolókkal, pincetúrákkal, szüreti felvonulással és számos koncerttel várják az érdeklődőket péntektől a Villányi Vörösbor Fesztiválon. A háromnapos rendezvényen fellép mások mellett a Bagossy Brothers Company, Kowalsky meg a Vega, a Kozmix, Desh és Nótár Mary.
A szervezők a csaknem négy évtizedes múltra visszatekintő rendezvény honlapján azt közölték, hogy a borvidék legnagyobb és legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye idén is több helyszínen - a villányi rendezvénytéren, a pincesoron, a Diófás téren és a Fő téren - zajlik pénteken és szombaton délutántól az éjszakába nyúlóan, vasárnap pedig egész nap.
A fesztivál középpontjában továbbra is a villányi vörösborok állnak, de a borkóstolások, a látványos szüreti felvonulás, a helyi gasztronómiai különlegességek bemutatása mellett szerepel a programban kézműves vásár, vadfőzőverseny és vadétel-kóstoltatás, hordógurító verseny, táncházak és gyerekprogramok, de tűzzsonglőröket is láthatnak az érdeklődők.
Péntek este a borrendi megnyitó után a Bagossy Brothers Company, majd Desh áll színpadra a rendezvénytéren, míg a Fő téren Sipos F. Tamás lép fel. Szombaton a nagyobbik helyszínen mások mellett Kowalsky meg a Vega és a Kozmix, a Fő téren pedig Nótár Mary ad kocertet.
Mindkét nap mindkét helyszínen dj-bulival zárják az estet, szombaton tűzijáték is lesz, míg délután helyi és környékbeli művészeti csoportok szórakoztatják az érdeklődőket.
A részletes program a https://villany.hu/programok/villanyi-vorosbor-fesztival-2025/ oldalon és a fesztivál Facebook-oldalán olvasható.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
"A mostani, kihívásokkal teli időszakban felértékelődik a kelet-nyugati együttműködés jelentősége, a kereskedelem, az energiaforrások diverzifikálása, és a nemzetközi szállítási útvonalak fejlesztése. Kazahsztán ezeken a területeken kulcsszerepet játszik a közép-ázsiai régióban" - emelte ki Sulyok Tamás.
-
Kiváló védekezéssel kihúzta a Fradi a második félidőt. Igazi kupameccs volt.
-
A jobboldali nyilvánosságban régóta érezni az igényt arra, hogy az állam végre a törvény erejével sújtson le az uszítókra, a tudatos hazudozókra, a magyargyalázókra. Ezzel szemben a döntéshozók nyilván jól tudják, milyen politikai és jogi kockázatokkal jár a mártírgyártás. Most azonban mintha változni látszana e téren a kormányzati hozzáállás - írja Kovács Ferenc Erik, az MKDSZ szerzője, publicisztikájának bevezetőjében.