Borkóstolók, szüreti felvonulás és koncertek a Villányi Vörösbor ünneplésen

2025. október 3. 07:06

Borkóstolókkal, pincetúrákkal, szüreti felvonulással és számos koncerttel várják az érdeklődőket péntektől a Villányi Vörösbor Fesztiválon. A háromnapos rendezvényen fellép mások mellett a Bagossy Brothers Company, Kowalsky meg a Vega, a Kozmix, Desh és Nótár Mary.

A szervezők a csaknem négy évtizedes múltra visszatekintő rendezvény honlapján azt közölték, hogy a borvidék legnagyobb és legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye idén is több helyszínen - a villányi rendezvénytéren, a pincesoron, a Diófás téren és a Fő téren - zajlik pénteken és szombaton délutántól az éjszakába nyúlóan, vasárnap pedig egész nap.

A fesztivál középpontjában továbbra is a villányi vörösborok állnak, de a borkóstolások, a látványos szüreti felvonulás, a helyi gasztronómiai különlegességek bemutatása mellett szerepel a programban kézműves vásár, vadfőzőverseny és vadétel-kóstoltatás, hordógurító verseny, táncházak és gyerekprogramok, de tűzzsonglőröket is láthatnak az érdeklődők.

Péntek este a borrendi megnyitó után a Bagossy Brothers Company, majd Desh áll színpadra a rendezvénytéren, míg a Fő téren Sipos F. Tamás lép fel. Szombaton a nagyobbik helyszínen mások mellett Kowalsky meg a Vega és a Kozmix, a Fő téren pedig Nótár Mary ad kocertet.

Mindkét nap mindkét helyszínen dj-bulival zárják az estet, szombaton tűzijáték is lesz, míg délután helyi és környékbeli művészeti csoportok szórakoztatják az érdeklődőket.

A részletes program a https://villany.hu/programok/villanyi-vorosbor-fesztival-2025/ oldalon és a fesztivál Facebook-oldalán olvasható.

MTI