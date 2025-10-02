Brüsszel népessége új rekordot ért el, miközben harmincas éveikben járó szülők és gyermekeik tömegével hagyják el a belga fővárost

2025. október 2. 17:06

A bevándorlás hozományaként minden eddiginél többen élnek a belga fővárosban: 2025. január 1-jén a Brüsszeli Régió lakossága 1 255 795 főt tett ki – derül ki a brüsszeli statisztikai és elemző intézet (BISA) csütörtökön közzétett jelentéséből.

Ez egy év alatt 6198 fős növekedést jelent az immár huszonkilencedik éve folyamatosan emelkedő lakosságszámú városban.

A tavalyi évben a gyarapodás üteme 0,5 százalék volt, ami magasabb a vallóniai (0,34 százalék), de alacsonyabb a flamand (0,63 százalék) átlagnál. A növekedés ugyanakkor mérsékeltebb a 2023-as és különösen a 2022-es adatoknál, amikor az ukrajnai háború és az erőteljes nemzetközi bevándorlás nagyobb hatást gyakorolt a számokra.

Tavaly 13 830 gyermek született a régióban, a születési arány 11 ezrelék volt, ami továbbra is magasabb, mint Flandriában vagy Vallóniában. A halálozások száma 8500-ra csökkent, ami történelmi mélypontot jelent.

A lakosságmozgások is befolyásolják az adatokat: 2024-ben 43 ezer ember költözött el Brüsszelből Flandriába vagy Vallóniába, míg az odaköltözők száma 25 100 volt. Elsősorban harmincas éveikben járó szülők és gyermekeik hagyják el a belga fővárost.

A népességnövekedés fő hajtóereje továbbra is a nemzetközi bevándorlás: ennek egyenlege 2024-ben 19 398 fő volt.

MTI/Gondola