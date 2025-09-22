Brüsszel tönkretenné a magyar kőolajimportot

2025. szeptember 22. 11:47

Kereskedelmi lépésekkel kényszerítené az orosz kőolajról való leválásra Magyarországot és Szlovákiát az Európai Unió – erről ír az Index a Bloomberg News értesülése alapján. A portál hozzáteszi: büntetővámot is fontolgatnak az orosz kőolajimportra, de részleteket még nem közöltek. A terv elvileg független a 19. szankciós csomagtól, és amerikai nyomásról lehet olvasni az orosz energiahordozók kiszorításáról szóló törekvésekkel kapcsolatban. Névtelen forrásokra hivatkozva a Bloomberg arról ír, hogy a bizottság kereskedelmi megállapodással bírná rá Magyarországot és Szlovákiát az orosz olajról való leválásra. Ezen felül büntetővámok, valamint a Barátság kőolajvezeték szankcionálása is szóba került, a részletekről azonban egyelőre nem lehet többet tudni.

A szankciók elfogadása egyhangú döntést igényel, addig egy kereskedelmi megállapodásnál a sima többség is elég lehet. A portál szerint ezzel a magyar és szlovák vétó lehetősége kiiktatható, azonban a lépés – amennyiben megvalósul – újabb lépésnek is tekinthető az Európai Unió központosítása felé. Dan Jorgensen energiaügyekért felelős uniós biztos májusban jelentette ki, hogy 2027 végéig az unió összes tagországának le kell állnia az orosz kőolaj és földgáz importjával. A leválásról minden országnak nemzeti tervet kell majd készítenie.

MTI