Brüsszel tönkretenné a magyar kőolajimportot
2025. szeptember 22. 11:47
A szankciók elfogadása egyhangú döntést igényel, addig egy kereskedelmi megállapodásnál a sima többség is elég lehet. A portál szerint ezzel a magyar és szlovák vétó lehetősége kiiktatható, azonban a lépés – amennyiben megvalósul – újabb lépésnek is tekinthető az Európai Unió központosítása felé. Dan Jorgensen energiaügyekért felelős uniós biztos májusban jelentette ki, hogy 2027 végéig az unió összes tagországának le kell állnia az orosz kőolaj és földgáz importjával. A leválásról minden országnak nemzeti tervet kell majd készítenie.
MTI
