Délvidéki magyar drámaíróverseny

Hadat üzentek a kóbor kutyáknak címmel kell színdarabot írnia szombaton három szerzőnek az Újvidéki Színházban megrendezett vajdasági magyar drámaíróversenyen.
A címet az újvidéki Magyar Szó című napilap aktuális számából véletlenszerűen húzták ki szombat reggel. Ennek alapján kell három szerzőnek, Némedi Emesének, Kucsov Borisznak és Orcsik Rolandnak estig drámát írnia.
A darabok megszületése után három rendező - Andrej Boka, Siflis Anna és Nagy Botond - a szöveget 24 óra alatt színpadra viszi, és bemutatja a vajdasági magyar színházak művészeinek segítségével.
A drámaírók, a rendezők, az előadások és a színészek munkáját a közönség véleményezi és díjazza.
A drámaíróverseny célja amellett, hogy új drámák szülessenek az is, hogy a színészek, írók és rendezők minél jobban megismerjék egymást.
A három ősbemutatót vasárnap este láthatja a közönség az Újvidéki Színházban.
