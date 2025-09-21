Délvidéki magyar drámaíróverseny
2025. szeptember 21. 11:09

Hadat üzentek a kóbor kutyáknak címmel kell színdarabot írnia szombaton három szerzőnek az Újvidéki Színházban megrendezett vajdasági magyar drámaíróversenyen.

A címet az újvidéki Magyar Szó című napilap aktuális számából véletlenszerűen húzták ki szombat reggel. Ennek alapján kell három szerzőnek, Némedi Emesének, Kucsov Borisznak és Orcsik Rolandnak estig drámát írnia.

A darabok megszületése után három rendező - Andrej Boka, Siflis Anna és Nagy Botond - a szöveget 24 óra alatt színpadra viszi, és bemutatja a vajdasági magyar színházak művészeinek segítségével.

A drámaírók, a rendezők, az előadások és a színészek munkáját a közönség véleményezi és díjazza.

A drámaíróverseny célja amellett, hogy új drámák szülessenek az is, hogy a színészek, írók és rendezők minél jobban megismerjék egymást.

A három ősbemutatót vasárnap este láthatja a közönség az Újvidéki Színházban.

MTI
