Hegyi Zsolt: elindult a MÁV 15 milliárd forintos állomásmegújítási programja

A MÁV-csoport országos, 14 vármegyében több mint 30 helyszínt érintő, állomásfelújítási programot indított el 15 milliárd forintból, amelyet saját forrásból és a Magyar Falu Program finanszírozásában valósít meg - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a program elindulásának helyszínen, Esztergomban.
Elmondta, az uniós források hiánya azonnal éreztette hatását a vasútfejlesztéseknél, ezért a MÁV saját forrásból indította el idén nyáron Rákosrendező és a Keleti pályaudvar infrastruktúra felújítását, valamint a most kezdődő és 2026 nyarán záruló állomásmegújítási programját.
Megemlítette az Európai Befektetési Bankkal (EIB) tető alá hozandó 1+1 milliárd eurós hitelkeretet, mint leendő fejlesztési forrást.
Szólt arról, hogy a Magyar Falu program finanszírozásában 11 megállóhelyen - ott ahol korábban nem volt megálló, vagy állaga miatt lebontották - könnyűszerkezetes épületeket emelnek.
A MÁV-csoport saját forrásaiból további több mint 20 helyszínen megújulnak az épületek, várótermek és mosdóblokkok. A legtöbb helyen az állomás környezete is átalakul, és ahol szükséges fejlesztik az utastájékoztatást is. Lesznek olyan helyszínek, ahol a peronra vezető aluljárók és lépcsőket is felújítják, és egy új megállóhelyet is építenek - fogalmazott.
A program célja hogy korszerű utasbarát állomásokkal szolgálják ki az utazóközönséget, hozzájárulva a vasúti közlekedés vonzóbbá tételéhez - jegyezte meg Hegyi Zsolt.
Kiemelte Gyula történelmi vasúti épületének felújítását, amely a munkálatok után visszanyeri második világháború előtti arculatát.
A vasútállomás-felújítási program Komárom-Esztergom vármegye két településén, Leányváron és Esztergom-Kertvárosban indult el. Utóbbi állomáson megújul a mosdóblokk modern és klimatizált várótermet alakítanak ki és akadálymentesítik az épületet és annak környezetét.
Erős Gábor, Komárom-Esztergom vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, a térségben Esztergom mellett Leányváron is elindultak a fejlesztések, az épület teljes felújításon esik át: megújul a váróterem és a mosdóblokk és akadálymentesítik az épület környezetét.
A vasúti mellett a buszközlekedést is fejlesztik, Bajót és Mogyorósbánya között a vonat menetrendhez igazítják.
Megjegyezte, a Budapest-Esztergom vonalon 2022 előtt még évente 2 millióan utaztak, ez a szám mára 6 millió fölé emelkedett.
Sajtótájékoztató a MÁV 15 milliárd forintos állomásmegújítási programjáról
Az eseményen Hernádi Ádám polgármester elmondta, az Esztergom-Kertváros vasútállomás felújításáról Lázár János február eleji esztergomi látogatásán született megállapodás és most ez az ígéret teljesül. A fejlesztéssel méltó utasfogadóteret, várótermet és mosdóhelyiségeket alakítanak ki.
