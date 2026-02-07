Fülöp Attila: a hitről és a közösségről is szól a Deák András Asztalitenisz Emléktorna

Szerző: mti

2026. február 7. 12:05

A Deák András Asztalitenisz Emléktorna nemcsak sportról szól, hanem a közösségről, a hitről és Deák András volt KDNP-s országgyűlési képviselő személyiségéről is, aki a párt politikai közösségében egy nagyon fontos szereplő volt - mondta a sportverseny szombati, budapesti megnyitóján a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

A jelenlegi vérzivataros, bizonytalan, nehéz világban az

olyan karakter, az olyan kiállás, az a fajta "tölgyfa biztonság", amit Deák András képviselt, nemcsak emlék, hanem példakép lehet

mindenki számára - hangsúlyozta a KDNP Sport és Életmód Szakbizottsága és a Regnum Marianum SE által 17. alkalommal megrendezett tornán Fülöp Attila.

Közlése szerint amikor évről évre összejönnek a versenyen, nemcsak sportolnak

a torna fontos a közösségi élet szempontjából is. Ápolják a a kereszténydemokrata hagyományt,

ami megköveteli, hogy ne csak az online térben, hanem fizikailag is együtt legyenek, és a tradíciót átadják a versenyen részt vevő gyerekeknek is.

Deák András 2004-től 2007-ig volt a kereszténydemokraták országgyűlési képviselője, egyben megkerülhetetlen személyiség a KDNP közösségében, a civil foglalkozását tekintve mérnök politikus aktívan részt vett a Regnum Marianum SE létrehozásában - mondta Fülöp Attila.