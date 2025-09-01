Hétfői forintárfolyamok
2025. szeptember 1. 09:57
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót röviddel hét óra előtt 396,62 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 396,55 forintnál. A dollár jegyzése 338,76 forintra gyengült 338,94 forintról, a svájci franké pedig 423,87 forintról 423,65 forintra süllyedt. Az euró árfolyam 1,1708 dollárra változott a péntek esti 1,1701 dollárról.
MTI
