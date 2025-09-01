Ingatlan.com: négyéves rekordot döntött augusztusban a kereslet a lakáspiacon

Négyéves rekordot döntött augusztusban a kereslet a lakáspiacon: augusztusban az ingatlan.com kínálatát már több mint 2 millió valós felhasználó böngészte, akik az eladó lakásokra és házakra több mint 410 ezer telefonos érdeklődést adtak le; ilyen magas keresleti szintre utoljára 2021 április-májusában volt példa - közölte saját adatai alapján az ingatlanhirdetési portál hétfőn. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta a kereslet nagyságát jelzi, hogy augusztusban havi szinten 47 százalékos volt az erősödés, pedig már júliusban is lehetett tudni a programról, éves szinten pedig 59 százalékos volt a növekedés.
Hozzátette, hogy augusztusban több vármegyében is jelentősen nőtt az eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma: Győr-Moson-Sopronban 101 százalékkal, Csongrád-Csanádban 96 százalékkal, Bács-Kiskunban 81 százalékkal, a fővárosban pedig 58 százalékkal nőtt a kereslet éves összevetésben. A szakember a közleményben megjegyezte, a vevőjelölteknek kedvez, hogy a kínálati oldalon is megindult a bővülés. Példaként említették, hogy augusztusban több mint 30 ezer új lakóingatlan hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami havi szinten 1 százalékos, éves összevetésben pedig 17 százalékos növekedés.
Az ingatlantulajdonosok aktivitása különösen kiugró volt: ők havi szinten 17 százalékkal, éves alapon pedig 27 százalékkal több hirdetést adtak fel az ingatlanhirdetési portálon. Az eladási kedv a főváros mellett Vas, Tolna és Békés vármegyében volt különösen magas, ahol 42-49 százalékkal nőtt a tulajdonosokhoz köthető kínálatbővülés. Rámutattak, hogy július végén még 135 ezer eladó lakás és ház közül választhattak a vevők, augusztus végén viszont már csak 131 500 lakóingatlan-hirdetés szerepelt a kínálatban. Balogh László szerint ez azt jelenti, hogy hiába adnak fel hónapról hónapra több hirdetést, a piacról gyorsabban tűnnek el a lakások, mint ahogy újak megjelennek.
Habár a kereslet tempósan szívja fel a kínálatot a piacról, a FIX3 százalékos szűrőnek megfelelő lakóingatlan-hirdetések száma így is meghaladja a 98 ezret, ezáltal az eladó lakások és házak háromnegyede megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. A szakember úgy vélte, a tulajdonosok számára kedvező helyzet alakult ki, mert a kereslet intenzív növekedése miatt nagyobb eséllyel és gyorsabban tudják értékesíteni lakásukat. Az augusztusi kutatásuk alapján a most keresgélő jelentős része fél éven belül tervezi megkötni az adásvételt, így a továbbköltözésben gondolkodók most tudják a leghatékonyabban meglovagolni a kibontakozó keresleti hullámot - olvasható az ingatlan.com közleményében.
