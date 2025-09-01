Tömegszerencsétlenség Afganisztánban

2025. szeptember 1. 11:35

A kelet-afganisztáni Kunar tartományban 6-os erősségű földrengést mértek hétfő hajnalban. A Bakhtar állami hírügynökség úgy tudja, hogy legalább 250-en életüket vesztették a természeti katasztrófában és 500-an megsérültek.A rengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhár tartomány fővárosától, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt. A földrengést érezni lehetett a fővárosban, Kabulban is, és Afganisztán egyes részein internet-kimaradások voltak.

MTI