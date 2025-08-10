Izrael nem megszállja Gázát, hanem felszabadítja a Hamász alól

2025. augusztus 10. 19:25

Gáza város, majd a Mavaszi nevű humanitárius övezet központi táborának az elfoglalása a háború befejezésének a legjobb és leggyorsabb módja. Izrael nem megszállja Gázát, hanem felszabadítja a Hamász alól - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap délután külföldi tudósítók számára tartott sajtótájékoztatóján Jeruzsálemben.

Netanjahu azt mondta, hogy a Hamásznak még mindig több ezer fegyveres terroristája van Gázában, és az iszlamista terrorszervezet azzal fenyegetőzik, hogy megismétli az október 7-i vérengzést, valamint elpusztítja Izraelt.

Állítása szerint sok gázai "könyörög nekünk, könyörög a világnak: Szabadítsatok meg minket! Szabadítsátok meg Gázát a Hamásztól." Az izraeli kormányfő szerint "egy nemzet sem fogadhat el egy népirtásra készülő terrorszervezetet, egy olyan szervezetet, amely polgárainak kiirtására törekszik, mindössze egy kőhajításnyira a határától".

"A célunk nem Gáza megszállása. A célunk Gáza felszabadítása, megszabadítása a Hamász terroristáitól" - fogalmazott a miniszterelnök, és azt mondta az újonnan bejelentett hadműveletekről, hogy "a hamis állításokkal ellentétben ez a háború lezárásának legjobb és leggyorsabb módja".

"A Gázai övezet körülbelül 70-75 százaléka izraeli katonai ellenőrzés alatt áll. Két fellegvár maradt hátra. Ezek Gáza városa és a Mavaszi központi tábor. A háború akár holnap véget érhet, ha a Hamász leteszi a fegyvert, és szabadon enged minden még fogva tartott túszt"- tette hozzá.

"Mivel a Hamász nem hajlandó letenni a fegyvert, Izraelnek nincs más választása, mint befejezni a munkát és teljesen legyőzni a Hamászt"

- mondta Netanjahu, ezzel kizárva a fegyverszünet és a túszalku lehetőségét.

Állítása szerint az izraeli hadsereg (IDF) utasítást kapott "a két megmaradt Hamász-fellegvár, Gáza városa és a központi táborok felszámolására". Az izraeli hadművelet megkezdése előtt az IDF "először lehetővé teszi a polgári lakosság számára, hogy biztonságosan elhagyja a harci övezeteket a kijelölt biztonságos zónákba. Ezekben a zónákban elegendő élelmet, vizet és orvosi ellátást kapnak" - mondta Netanjahu.

"A háború során végig az volt a politikánk, hogy megakadályozzuk a humanitárius válságot, míg a Hamász politikája az volt, hogy létrehozza azt" - mondta az izraeli miniszterelnök, és tagadta az olyan vádakat, amelyek szerint az IDF éheztetést alkalmazott volna Gázában, és azt bizonygatta, hogy Izrael a háború egész ideje alatt elegendő segélyt engedett be, míg a Hamász akadályozta az ellátás bejutását, az ENSZ pedig nem tudta megfelelően szétosztani azt.

A háború megindulása óta Izrael "közel kétmillió tonna segélyt" engedett be - hangsúlyozta.

"Ha éheztetési politikánk lett volna, két év háború után senki nem maradt volna életben Gázában. Politikai irányvonalunk éppen az ellenkezője volt"

- tette hozzá, és kijelentette, hogy a Hamász erőszakkal fosztogatta a segélyszállítmányokat és szándékosan idézett elő hiányokat.

"Most Izrael biztonságos folyosókat jelöl ki a segélyek elosztására, növeli a Gázai Humanitárius Alap (GHF) által működtetett biztonságos elosztópontok számát, és légi úton is segélyek ledobását végzi más országokkal együtt.

Korábban, a háború előző évében a Hamász legyőzésének kulcsfontosságú tényezőjeként többek közt Rafah város elfoglalását, illetve a Filadelfi-tengely izraeli felügyeletét jelölte meg az izraeli kormányfő.

A vasárnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy Izrael mintegy hat-nyolc nap alatt telepítette ki a palesztin civileket Rafahból, s a kitelepítés ütemében ezúttal is hasonló eredményekre számítanak.

"Nem akarok pontos menetrendekről beszélni, de meglehetősen rövid időtávban gondolkodunk, mert a háborút le akarjuk zárni" - mondta Netanjahu.

mti