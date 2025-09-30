Jóvátételi kölcsönt javasolt Ukrajnának Ursula von der Leyen

2025. szeptember 30. 15:04

Jóvátételi kölcsön nyújtását javasolta Ukrajnának az Európai Bizottság elnöke kedden Brüsszelben, Ursula von der Leyen elmondása szerint a kölcsön, amelynek egy részét európai védelmi beszerzésekre fordítanák, az európai bankokban tárolt, lefoglalt orosz vagyoneszközökön alapulna.

Ursula von dr Leyen, az Európai Bizottság biztosi kollégiumának ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatót Mark Rutte NATO-főtitkárral, ahol közölte, a jóvátételi kölcsönt nem egy összegben, hanem részletekben és feltételekhez kötve folyósítanák.

Ukrajnának vissza kell fizetnie a kölcsönt, de csak akkor, ha Oroszország jóvátételt fizet. Az elkövetőt ugyanis felelősségre kell vonni - szögezte le az uniós bizottság elnöke.

Az európai katonai képességek megerősítése azt is jelenti, hogy a tagállamok olyan egységes erővel rendelkezzenek, amelyet egy NATO-misszióhoz, egy ENSZ-misszióhoz vagy az Ukrajnát támogató országok koalíciójához rendelnek. Ennek eléréséhez több közös beszerzésre van szükség - hangsúlyozta.

"Megerősítjük tehát saját védelmi iparunkat annak biztosításával, hogy a jóvátételi kölcsön egy részét európai katonai beszerzésekre fordítjuk" - fogalmazott.

Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, Európának erős és egységes választ kell adnia Oroszország dróntevékenységére. Ezért - mint közölte - az uniós bizottság azonnali intézkedéseket fog javasolni drónfal létrehozására a keleti országok területén. Mindehhez a védelmi ipari felkészültség, egy ellenálló és innovatív európai védelmi ipar kulcsfontosságú, ugyanis - mint aláhúzta - elengedhetetlen, hogy Európa a legmodernebb katonai felszerelésekkel rendelkezzen.

Közölte, az EU megállapodott Ukrajnával, hogy összesen 2 milliárd eurót költ drónokra, lehetővé téve Kijev számára, hogy növelje és kihasználja teljes harci kapacitását, úgy, hogy közben az Európai Unió is profitál a technológiából.

Kijelentette: Oroszország egyre nagyobb gazdasági nyomás alatt áll. Szavai szerint az uniós szankciók működnek, de továbbra is fontos az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás növelése. Ennek érdekében a brüsszeli testület új szankciócsomagot javasolt, amely határozott intézkedéseket tartalmaz az energia, a pénzügyi szolgáltatások és a kereskedelem területén. A csomag legfontosabb eleme az Oroszországból az Európai Unióba irányuló energiaimport tilalma - emlékeztetett.

"Szilárdan hiszem, hogy olyan pillanatban vagyunk, amikor az Európai Unió által tett határozott fellépés fordulóponthoz vezethet a konfliktusban" - fogalmazott.

Az uniós bizottság elnöke kedden X-bejegyzést tett közzé, amelyben üdvözölte az amerikai elnök, Donald Trump húszpontos béketervét, mely a Gázai övezet "terrormentességét", amnesztiát, minden harc leállítását és a túszok elengedését is tartalmazza. Ursula von der Leyen minden érintett felet bátorított, hogy ragadják meg a felkínált lehetőséget, majd hozzátette: az EU készen áll arra, hogy hozzájáruljon a béketerv megvalósulásához.

"Az ellenségeskedésnek véget kell vetni, azonnal humanitárius segítséget kell nyújtani a gázai lakosságnak, és minden túszt szabadon kell engedni" - fogalmazott.

A kétállami megoldás - Izrael mellett egy palesztin állam létrehozása - továbbra is az egyetlen járható út a Közel-Kelet igazságos és tartós békéjéhez, amelyben az izraeli és a palesztin nép békében és biztonságban, erőszaktól és terrorizmustól mentesen él egymás mellett - hangsúlyozta üzenetében az uniós bizottság elnöke.

Mark Rutte a brüsszeli sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európa védekezőképességét fejleszteni kell, biztosítva, hogy a pénz és az eszközök rendelkezésre álljanak Ukrajna támogatására.

Ami a drónfal kezdeményezést illeti, a NATO-főtitkár azt mondta: meg kell őrizni az európai égbolt feletti ellenőrzést.

"A drónfal kezdeményezés időszerű és szükséges, mert nem költhetünk euró- vagy dollármilliókat rakétákra, hogy megsemmisítsünk drónokat, melyek csak néhány ezer dollárba kerülnek" - fogalmazott Rutte, majd hangsúlyozta: drónfalra Ukrajna esetében is szükség van, mert Ukrajna jelenti az első védelmi vonalat Európa számára. "Segítjük az ukránokat, mert a támogatás az értékeink védelméről szól, de első védelmi vonalként a kollektív biztonságunkról is. Ezért létfontosságú, hogy folytassák a harcot, és ezért továbbra is támogatjuk őket" - tette hozzá nyilatkozatában a NATO-főtitkár.

MTI