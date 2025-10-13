Kegyetlenül meggyilkolta nagymamáját Borsodban

2025. október 13. 10:46

Többszörösen minősülő emberölés bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy borsodi férfi ellen, aki egy bottal halálra verte krónikus beteg, legyengült fizikai állapotú nagymamáját - közölte a vádhatóság. A vádlott egy borsodi településen családi házban együtt élt időskorú nagymamájával, aki krónikus betegségben szenvedett, kórosan lesoványodott, és gyenge fizikai állapotban volt.

Tavaly szeptemberben a férfi vitatkozott nagyszülőjével, és az udvaron elrángatta a kerítés végéhez, ahol egy közel egy méteres bottal és puszta kézzel többször nagy erővel megütötte. A sértett a bántalmazás során az átlagosat meghaladó testi és lelki gyötrelmet szenvedett el, és olyan súlyos sérülései keletkeztek, hogy a helyszínen meghalt. Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

MTI