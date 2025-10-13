Lehet, nem lesz jövőre Sziget Fesztivál?

A Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését. „Mivel az egyeztetések jelenleg is folynak a felek között, ezzel kapcsolatban még nem áll módunkban további információkat megosztani. A Sziget szervező csapata őszintén bízik abban, hogy a fesztivál egy új, független, magyar tulajdonosi háttérrel az eddigieknél is sikeresebb lehetne” – közölte Vető Viktória sajtófőnök hétfőn az MTI-vel.
Karácsony Gergely főpolgármester előzőleg Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a Főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását. A városvezető azt írta, hogy bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, „de a Sziget érték, bizonyítéka annak, hogy Budapest szabad, nyitott és sokszínű város, ezért Budapestnek, a lehetőségeihez mérten ki kell állni a Sziget Fesztivál jövőjéért”. A Sziget Zrt. közleménye kiemelte: valóban azzal a kéréssel fordultak a Fővárosi Önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyüket közös megegyezéssel szüntessék meg. „Ennek oka pedig az, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon”.
Mint írták, azért kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani, mert a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásuk határozott időre szól és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény. A kommüniké hangsúlyozta: ez még nem jelenti azt, hogy véget ér a Sziget fesztivál története. „Ezen döntéssel párhuzamosan – a hazai menedzsment javaslatára – a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését” – írták. A közlemény kiemelte: a változás egyszerre nyújt lehetőséget a fejlődésre és a megújulásra, valamint a Sziget klasszikus értékeinek és szellemiségének újbóli megerősítésére.
„Ebben a folyamatban azt reméljük, hogy egyaránt számíthatunk a közönség támogatására, a szakmai partnereinkkel ápolt kiváló kapcsolatunkra, és a Főváros megértő együttműködésére. Hiszünk benne, hogy a Sziget léte nem csak az abban közvetlenül érdekelteknek, hanem az egész ország számára fontos, közös ügy” – áll a dokumentumban. Előzőleg Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy bízik abban, a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti. „Ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre”.
Gerendai Károly 2017-ben, 25 év aktív szervezőmunka után adta át a cég vezetését az általa kiválasztott utódjának, Kádár Tamásnak, és visszavonult a fesztivál szervezéstől. Még ebben az évben eladta a cég 70 százalékát egy amerikai befektetési alap (Providence Equity Fund) fesztiválokra szakosodott leányvállalatának (Superstruct Entertainment). 2022-ben a cég maradék 30 százalékát is értékesítette a korábbi vevőknek.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án, hétfőn részt vesz a Közel-Keleti békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján. A megállapodást Sarm es-Sejk-ben, Egyiptomban írják alá a felek – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
-
Soltész Miklós óriási dolognak nevezte a katolikus, református, római- és görögkatolikus, evangélikus és más felekezethez tartozó épületek megújulását, és hozzátette, emellett még kétszáz új templom is épült.
-
Felidézve Jókai Mór közéleti tevékenységét Gulyás Gergely azt mondta: az író 27 évig parlamenti képviselő, hét éven keresztül a főrendiház tagja volt. Az író hangja egyszerre szólt a nemzetért és a szabadságért az irodalomban és a közéletben is.