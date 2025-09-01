Kim Dzsongun vonattal elindult Kínába – jelentette a dél-koreai hírügynökség

2025. szeptember 1. 15:39

Elindult vonattal Kim Dzsongun észak-koreai vezető hétfőn országának fővárosából, Phenjanból Kínába, hogy részt vegyen a második világháború nyolcvan évvel ezelőtti befejezésének emlékére rendezett katonai díszszemlén – közölte a dél-koreai Yonhap hírügynökség. A kínai elnök, Hszi Csin-ping meghívására az észak-koreai vezető szerdán részt vesz a pekingi katonai parádén, amelyen Japán második világháborús kapitulációját ünneplik – írta a kínai állami média a külügyminisztérium közlését felidézve.

Az észak-koreai vezető várhatóan kedden érkezik Pekingbe. Dél-Korea Vu Vonsikot, a nemzetgyűlési elnökét küldi a kínai rendezvényre – közölte a szöuli országegyesítési minisztérium. Hozzátették, egyelőre bizonytalan, hogy Vu Vonsik találkozik-e Kim Dzsongunnal Pekingben.

MTI