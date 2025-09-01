Új alelnökkel gyarapodott az MNB

Új alelnökkel bővült a jegybank vezetése – jelentette be Facebook-posztjában Varga Mihály jegybankelnök. Palotai Dániel szeptember 1-én, hétfőn tette le esküjét a köztársasági elnöki hivatalban.
Az Országgyűlés június 16-án döntött Palotai Dániel alkalmasságáról. Az IMF igazgatótanácsának egykori tagja, a jegybank korábbi főközgazdásza parlamenti jóváhagyást követően válhat az MNB negyedik alelnökévé Kandrács Csaba, Virág Barnabás és Kurali Zoltán mellett a jegybank törvény módosítása alapján. Palotai Dániel meghallgatásán kiemelte: a magyar gazdaság kicsi és nyitott gazdaságként erősen kitett a világgazdasági folyamatoknak. A globális környezetet jelenleg lassuló növekedés, erősödő inflációs kockázatok és fokozódó bizonytalanság jellemzi. Hozzátette, a nemzetközi kereskedelmi és vámügyi viták, valamint a geopolitikai feszültségek következtében a világgazdaság egyre protekcionistább irányba mozdul el, ez az ellátási láncokba integrált magyar gazdaságot is kihívások elé állítja.
Fontosnak nevezte továbbá a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés mélyítését. Úgy vélte, európai szinten elismerik a MNB kutatóinak teljesítményét, de érdemes javítani a jegybanki kutatómunka hatékonyságát és az intézményen belüli kooperációt.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Minden készen áll arra, hogy „még jobb tanévünk legyen”, mint amilyen az előző volt – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban hétfőn.
Mától hivatalosan elindult az Orbán Viktor által július elején bejelentett Otthon Start program, amely a kormány tájékoztatása szerint a rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás fiataloknak. A fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyújt az első lakásukat megvásárolni kívánók számára.
Soltész Miklós felidézte, a nagyvenyimi katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek - méltatta a közösséget.