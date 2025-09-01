Magyar Péter mindenkit perrel fenyeget, aki írni mer a Tisza-adóról

2025. szeptember 1. 16:54

Magyar Péter mindenkit perrel fenyeget, aki írni mer a Tisza-adóról. A sajtószabadságot sértő kijelentés kapcsán az ellenzéki újságírók csendben vannak. Erről Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője beszélt hétfőn a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Azok az egyébként ellenzéki térfélen lévő sajtóorgánumok, újságírók most hallgatnak, akik 2010 óta okkal, joggal élvezik a sajtószabadságot, médiaszabadságot, mint mindenki, mondta Pálfalvi Milán, aki szerint Magyarországon rend van, szabadság van, és nincs oka a sajtónak arra, hogy azt mondja, probléma van, változtatásra van szükség. A Nézőpont Intézet elemzője hozzátette:

ehhez képest Magyar Péter belenget egy olyat, hogy ő majd megregulázza azokat a sajtómunkásokat, akik az eddigi szabadságban úgy dolgozhattak és elmondhatták a véleményüket, ahogy demokratikus jogállamban lennie kell.

MTI