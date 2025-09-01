Magyar Péter mindenkit perrel fenyeget, aki írni mer a Tisza-adóról. A sajtószabadságot sértő kijelentés kapcsán az ellenzéki újságírók csendben vannak. Erről Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője beszélt hétfőn a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Azok az egyébként ellenzéki térfélen lévő sajtóorgánumok, újságírók most hallgatnak, akik 2010 óta okkal, joggal élvezik a sajtószabadságot, médiaszabadságot, mint mindenki, mondta Pálfalvi Milán, aki szerint Magyarországon rend van, szabadság van, és nincs oka a sajtónak arra, hogy azt mondja, probléma van, változtatásra van szükség. A Nézőpont Intézet elemzője hozzátette:
ehhez képest Magyar Péter belenget egy olyat, hogy ő majd megregulázza azokat a sajtómunkásokat, akik az eddigi szabadságban úgy dolgozhattak és elmondhatták a véleményüket, ahogy demokratikus jogállamban lennie kell.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Minden készen áll arra, hogy „még jobb tanévünk legyen”, mint amilyen az előző volt – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban hétfőn.
-
Mától hivatalosan elindult az Orbán Viktor által július elején bejelentett Otthon Start program, amely a kormány tájékoztatása szerint a rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás fiataloknak. A fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyújt az első lakásukat megvásárolni kívánók számára.
-
Soltész Miklós felidézte, a nagyvenyimi katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek - méltatta a közösséget.