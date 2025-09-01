Stabilan bővül a kiskereskedelmi forgalom

2025. szeptember 1. 16:56

Az egy évvel korábbi adathoz képest idén júniusra emelkedett a kiskereskedelmi forgalom, éves alapon háromszázalékos növekedést mért a KSH – írta meg az Economx. Ennek két fő hajtóereje az élelmiszer-kiskereskedelem, illetve a non-food termékek értékesítése volt, de az üzemanyag-eladások is nőttek. A nyári szezonban slágerterméknek számítottak a jégkrémek, a sörök, üdítők és az ásványvizek is – összegzett Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója.

Az országos átlagot meghaladta a forgalom egyes üdülőövezetek üzleteiben – tette hozzá Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. A kiskereskedelmi forgalom 2025 első félévében 3,1 százalékkal meghaladta a 2024 első félévében mért forgalmat. Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára szerint ez a növekedés folytatódhat, mivel a nemrégiben bejelentett kormányzati intézkedések több pénzt hagyhatnak a családok zsebében. A családi adókedvezmény emelése, a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége, illetve a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa is élénkítheti a fogyasztást – tette hozzá az államtitkár.

Ezen intézkedések hatására már 2025-ben is 285 milliárd forinttal több maradhat a családok zsebében, az ebből a kiskereskedelemben lecsapódó összeg 2025 negyedik negyedévében akár 0,5 százalékponttal növelheti a forgalmat. 2026-ra a családoknál maradó többletösszeg már 690 milliárd forintra nő várhatóan.

MTI