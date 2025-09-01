Stabilan bővül a kiskereskedelmi forgalom

Az egy évvel korábbi adathoz képest idén júniusra emelkedett a kiskereskedelmi forgalom, éves alapon háromszázalékos növekedést mért a KSH – írta meg az Economx. Ennek két fő hajtóereje az élelmiszer-kiskereskedelem, illetve a non-food termékek értékesítése volt, de az üzemanyag-eladások is nőttek. A nyári szezonban slágerterméknek számítottak a jégkrémek, a sörök, üdítők és az ásványvizek is – összegzett Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója.
Az országos átlagot meghaladta a forgalom egyes üdülőövezetek üzleteiben – tette hozzá Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. A kiskereskedelmi forgalom 2025 első félévében 3,1 százalékkal meghaladta a 2024 első félévében mért forgalmat. Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára szerint ez a növekedés folytatódhat, mivel a nemrégiben bejelentett kormányzati intézkedések több pénzt hagyhatnak a családok zsebében. A családi adókedvezmény emelése, a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége, illetve a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa is élénkítheti a fogyasztást – tette hozzá az államtitkár.
Ezen intézkedések hatására már 2025-ben is 285 milliárd forinttal több maradhat a családok zsebében, az ebből a kiskereskedelemben lecsapódó összeg 2025 negyedik negyedévében akár 0,5 százalékponttal növelheti a forgalmat. 2026-ra a családoknál maradó többletösszeg már 690 milliárd forintra nő várhatóan.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Minden készen áll arra, hogy „még jobb tanévünk legyen”, mint amilyen az előző volt – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban hétfőn.
Mától hivatalosan elindult az Orbán Viktor által július elején bejelentett Otthon Start program, amely a kormány tájékoztatása szerint a rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás fiataloknak. A fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyújt az első lakásukat megvásárolni kívánók számára.
Soltész Miklós felidézte, a nagyvenyimi katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek - méltatta a közösséget.