Németország 2022 óta több mint 75 milliárd euróval támogatta Ukrajnát az adófizetők pénzéből
Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2025. december 16. 08:34
Németország 2022 februárja óta összesen több mint 75 milliárd eurót fordított Ukrajna támogatására - jelentette ki Friedrich Merz német kancellár egy berlini német-ukrán gazdasági fórumon.
Merz elmondása szerint a német kormány mintegy 40 milliárd eurót különített el katonai támogatásra, míg további 36 milliárd eurót civil célú segítségnyújtásra fordított. Hozzátette: Berlin 2026-ban is folytatja a katonai támogatást, amelynek keretében több mint 11 milliárd eurót tervez elkülöníteni.
A kancellár közölte azt is, hogy Németország 170 millió eurót biztosít Ukrajna energiaellátásának fenntartására és megerősítésére.
A fórumon Katherina Reiche gazdasági miniszter arról beszélt, hogy a német kormány egy új mechanizmus elindítását tervezi az Ukrajnába irányuló magánbefektetések ösztönzésére. Ennek keretösszege 45 millió euró lenne.