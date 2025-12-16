Németország 2022 óta több mint 75 milliárd euróval támogatta Ukrajnát az adófizetők pénzéből

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. december 16. 08:34

Németország 2022 februárja óta összesen több mint 75 milliárd eurót fordított Ukrajna támogatására - jelentette ki Friedrich Merz német kancellár egy berlini német-ukrán gazdasági fórumon.

Merz elmondása szerint a német kormány mintegy 40 milliárd eurót különített el katonai támogatásra, míg további 36 milliárd eurót civil célú segítségnyújtásra fordított. Hozzátette: Berlin 2026-ban is folytatja a katonai támogatást, amelynek keretében több mint 11 milliárd eurót tervez elkülöníteni.

A kancellár közölte azt is, hogy Németország 170 millió eurót biztosít Ukrajna energiaellátásának fenntartására és megerősítésére.

A fórumon Katherina Reiche gazdasági miniszter arról beszélt, hogy a német kormány egy új mechanizmus elindítását tervezi az Ukrajnába irányuló magánbefektetések ösztönzésére. Ennek keretösszege 45 millió euró lenne.