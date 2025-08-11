Labdarúgó NB I - A Ferencváros átvette a vezetést a tabellán

2025. augusztus 11. 08:03

Az első fordulóban kisiklott, de a harmadik fordulóban egyenesbe jutott a Ferencváros a hazai futball első osztályában: elfoglalta a tabella vezető helyét. Igaz, ehhez a Felcsút kisiklása kellett: Hornyák Zsolt gárdája zakót kapott Kisvárdán.

Továbbra is jellemző, hogy nagyjából egyforma csapatok játszanak az NB I-ben, ez vonatkozik a nulla pontos Kazinbarcikára is: Kuttor Attila együttese is bemutatta, hogy tud futballozni, legalábbis itthoni szinten. Most éppen egy ajándék tizenegyessel kaptak ki, egyébként pontszerzők lettek volna.

A Paks, amely kiütötte magát a nemzetközi kupákból, a második helyen tanyázik, ez is mutatja, mennyire gyenge a magyar NB I. Egy botrányosan alacsony színvonalú nemzetközi szereplésű csapat az első helyezettel azonos pontszámmal áll a második helyen.

Ugyanakkor az ETO kilencedik helye ellenkező irányban meglepetés: ennek a gárdának még van esélye a nemzetközi kupában továbbjutni, ugyanakkor az itthoni bajnokságban az elsőházban ragadt.

Még csak három forduló zajlott le, még sok változás történhet az NB I-ben. Az azonban már most egyértelmű, hogy a hazai első osztály színvonala alacsony, jelentősége a nemzetközi futballvilágban nulla.

