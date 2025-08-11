Labdarúgó NB I - A Ferencváros átvette a vezetést a tabellán

Az első fordulóban kisiklott, de a harmadik fordulóban egyenesbe jutott a Ferencváros a hazai futball első osztályában: elfoglalta a tabella vezető helyét. Igaz, ehhez a Felcsút kisiklása kellett: Hornyák Zsolt gárdája zakót kapott Kisvárdán.
Továbbra is jellemző, hogy nagyjából egyforma csapatok játszanak az NB I-ben, ez vonatkozik a nulla pontos Kazinbarcikára is: Kuttor Attila együttese is bemutatta, hogy tud futballozni, legalábbis itthoni szinten. Most éppen egy ajándék tizenegyessel kaptak ki, egyébként pontszerzők lettek volna.
A Paks, amely kiütötte magát a nemzetközi kupákból, a második helyen tanyázik, ez is mutatja, mennyire gyenge a magyar NB I. Egy botrányosan alacsony színvonalú nemzetközi szereplésű csapat az első helyezettel azonos pontszámmal áll a második helyen.
Ugyanakkor az ETO kilencedik helye ellenkező irányban meglepetés: ennek a gárdának még van esélye a nemzetközi kupában továbbjutni, ugyanakkor az itthoni bajnokságban az elsőházban ragadt.
Még csak három forduló zajlott le, még sok változás történhet az NB I-ben. Az azonban már most egyértelmű, hogy a hazai első osztály színvonala alacsony, jelentősége a nemzetközi futballvilágban nulla.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
A futam előtt nyugodtnak éreztem magam, ami ritka, a víz alatt végig beszéltem magamhoz, az utolsó húsz méteren már eléggé égett a combom, a háromszáz méterhez a szívem vitt be" - mondta csatornának Törőcsik Zsófia.
-
Hun-avar-magyar folytonosság - a népek íjai is tanúskodnak erről. Bugacon sokat tesznek a magyarság összetartozásának élményéért.
-
Az EU gazdasági és politikai hanyatlásnak indult. A világ GDP-jének 1992-ben még közel 29 százalékát kitevő részesedése ma már kevesebb mint 15 százalék - leplezte le a brüsszeli szélsőség dilettantizmusát a politikai igazgató..