Labdarúgó NB I - A Fradi a negyedik helyre süllyedt

2025. szeptember 21. 22:19

A Vasutas megverte a Kisvárdát, így az NB I tabellájának második helyére szökkent, megelőzve az FTC-t és az ETO-t is. (Utóbbi két csapat egggyel kevesebb meccset játszott.)

A ZTE kikapott az MTK-tól, így odaragadt az utolsó helyre, s ennél vészjóslóbb az, hogy nincs minőség az egerszegiekben. A Kazinbarcikában, amely azonos ponttal a ZTE előtt áll, több tehetség fénylik. Aggodalmaskodhatnak Nyíregyházán, a Spartacus csak félházat tudott megtölteni új stadionjában, a helyiek tehát kiábrándultak a csapatból. A DVTK, az Újpest ott rostokol a veszélyzónában, ám keretük erős. Minthogy a hazai NB I tizenkét egyforma csapatból áll, és ezek a gárdák sajnos csak közepesek, sok minden megtörténhet. A baj az, hogy nem látjuk azt a három csapatot, amelyik jövőre a nemzetközi kupákban eredményes, sőt sikeres lehet.

MTI