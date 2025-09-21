Labdarúgó NB I - A Fradi a negyedik helyre süllyedt

A Vasutas megverte a Kisvárdát, így az NB I tabellájának második helyére szökkent, megelőzve az FTC-t és az ETO-t is. (Utóbbi két csapat egggyel kevesebb meccset játszott.)
A ZTE kikapott az MTK-tól, így odaragadt az utolsó helyre, s ennél vészjóslóbb az, hogy nincs minőség az egerszegiekben. A Kazinbarcikában, amely azonos ponttal a ZTE előtt áll, több tehetség fénylik. Aggodalmaskodhatnak Nyíregyházán, a Spartacus csak félházat tudott megtölteni új stadionjában, a helyiek tehát kiábrándultak a csapatból. A DVTK, az Újpest ott rostokol a veszélyzónában, ám keretük erős. Minthogy a hazai NB I tizenkét egyforma csapatból áll, és ezek a gárdák sajnos csak közepesek, sok minden megtörténhet. A baj az, hogy nem látjuk azt a három csapatot, amelyik jövőre a nemzetközi kupákban eredményes, sőt sikeres lehet.
Inkább döntetlen szagú meccsen elsősorban a ZTE verte meg önmagát. Nincs az egerszegiek között meccset eldönteni képes játékos. A következő igazolási idényben sok dolga lesz a vármegyei klubnak.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
A temetés helyszínéről, az arizonai Glendale-ből jelentkező tudósító beszámolója szerint megtelt a szertartásnak helyet adó State Farm stadion, valamint az a kisebb csarnok is, amelyben kivetítőn lehet követni az eseményt, de még így is tízezrek rekedtek kint.
Vállalt ügyeiben számos alsó és középszintű vezető gáncsoskodott, de mindig akadt egy pártfogója, aki az ultrabalos helyi potentátok ellenében megvédte. A pártállam prominens vezetői közül így karolta fel Pozsgay Imre a Hatvani Galéria építésének, míg mások a tájfestészeti biennálénak az ügyét. 1986 legelején a Délsziget újraindításához is kapott támogatást.
A miniszter kiemelte, hogy sokan adományoztak, "mert egy az István király által alapított keresztény magyar nemzet", és egyértelmű, hogy most a legnagyobb szükség Kárpátalján van a magyarok anyagiakban, hitben, összetartozásban való megerősítésére.