Leesett egy sziklára egy férfi a Gellért-hegyen
2025. augusztus 11. 09:07
A Gellért-hegyi sziklatemplom fölötti területről egy sziklára esett egy fiatal férfi vasárnap este - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel.
Kiss Ádám elmondta: a fővárosi hivatásos tűzoltók a mentés során lementek a sziklára a férfihoz, aki eszméleténél volt, tudtak vele kommunikálni. A sérültet alpintechnikával, hordágyon vitték biztonságos területre, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.
mti
